Как получить Т42,5 тыс. от государства онлайн в Казахстане – инструкция

Нур-Султан. 30 марта. КазТАГ – Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана представило инструкцию для тех, кто потеряли источники дохода в связи с введением в стране чрезвычайного положения из-за пандемии коронавируса.

Как получить выплату в размере 1 МЗП (42500 тенге) в связи с ЧП:

Если вы наемный работник, отправленный в отпуск без содержания:

Если вы работаете сами на себя официально с уплатой социальных и/или пенсионных отчислений (ИП, занимаетесь частной практикой, оказываете услуги (плательщики ЕСП), оказываете услуги по договорам гражданско-правового характера):

Если вы работаете сами на себя неофициально без уплаты каких-либо отчислений (например, водитель такси, няня и так далее):

Если вы потеряли работу (уволены), Минтруда готов помочь в поиске работы. Только если вы не смогли найти работу, вам может быть назначена социальная выплата по потере работы:

Напомним, в конце декабря 2019 года в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии неизвестной этиологии, позже получившей название COVID-19 (разновидность коронавируса).