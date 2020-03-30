В Алматы казарменное положение для медиков введено ради сокращения их передвижения – УОЗ

Алматы. 30 марта. КазТАГ – Владимир Радионов. В Алматы казарменное положение для медицинских работников введено ради сокращения их передвижения, сообщил руководитель управления общественного здоровья (УОЗ) города Тлеухан Абилдаев.

«Казарменный режим для медицинских работников введен для того, чтобы сократить передвижение людей из одного населенного пункта в другой. Так, до введения карантина из пригородов Алматы приезжали работать в город в том числе и медицинские работники. Учитывая, что сегодня Алматы является зоной определенного риска, такое перемещение небезопасно, поэтому сегодня эти медработники находятся внутри города в местах, определенных для их проживания», — сказал Абилдаев на брифинге в понедельник.

Также он сказал, что внутри города для них также введено ограничение по передвижению – только от места жительства (гостиниц, общежитий) до места работы и обратно.

Пользуясь случаем, глава горздрава обратился ко всем горожанам также придерживаться режима самоизоляции.