Журналистам на личном авто с пакетом требуемых документов передвигаться можно – ДП Алматы

Алматы. 30 марта. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Журналистам на личном транспорте с пакетом требуемых документов передвигаться можно, сообщила руководитель пресс-службы департамента полиции (ДП) Алматы Салтанат Азирбек.

«Можно. Конечно, можно», — ответила в понедельник Азирбек на вопрос МИА КазТАГ, можно ли передвигаться журналистам на личном транспорте, имея пакет требуемых документов.

На другой вопрос, как людям относить продукты престарелым родителям, если они живут дальше двух километров, она ответила, что крупные магазины имеют службу доставки.

«Можете воспользоваться службой доставки, тем самым минимизируя нежелательные и для вас, и для ваших престарелых родителей контакты», — отметила руководитель пресс-службы ДП.

Отвечая на вопрос, что делать, если в аптеке в двух километрах нет нужного препарата, она отметила, что «безвыходных ситуаций не бывает».

«Такие факты будут рассмотрены индивидуально», — пообещала Азирбек.