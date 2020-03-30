Золото подешевело по итогам вечернего межбанковского фиксинга в Лондоне в пятницу

Новости 50 0
Война Миров. Коронавирусная геополитика Война Миров. Коронавирусная геополитика
3054

Алматы. 30 марта. КазТАГ – Цена за тройскую унцию золота по итогам вечернего межбанковского фиксинга в Лондоне в пятницу составила $1617,3.

Относительно утреннего фиксинга в пятницу стоимость тройской унции в долларовом выражении понизилась на 3,9.

Стоимость унции золота в евро составила 1469,48 (-3,7), а в британских фунтах – 1316,16 (-9,17).

Результаты фиксинга используются как ориентир при торгах фьючерсами золота по всему миру. В определении цены участвуют пять финансовых институтов, между которыми осуществляется физическая поставка золота.

Похожие материалы:

  1. Золото подешевело по итогам вечернего межбанковского фиксинга в Лондоне в пятницу
  2. Золото подешевело по итогам вечернего межбанковского фиксинга в Лондоне в понедельник
  3. Золото подешевело по итогам вечернего межбанковского фиксинга в Лондоне в среду
  4. Золото подешевело по итогам вечернего межбанковского фиксинга в Лондоне в четверг
  5. Золото подешевело по итогам вечернего межбанковского фиксинга в Лондоне в среду

Новости партнеров

Загрузка...