Нур-Султан. 31 марта. КазТАГ – 1,5 тыс. военнообязанных планируют призвать на воинские сборы в 2020 году в Казахстане, передает корреспондент агентства.

«В 2020 году призвать 1500 военнообязанных на воинские сборы», — говорится в проекте приказа министерства обороны.

Отметим, что 24 марта министр информации и общественного развития Даурен Абаев сообщил о том, что в связи с введением в Казахстане чрезвычайного положения (ЧП) увольнение с воинской службы лиц, призванных весной 2019 года приостанавливается. Аналогично, по его словам, приостанавливается призыв молодого пополнения.