Нур-Султан. 31 марта. КазТАГ – Мобильные рекрутские пункты развернут в Казахстане для трудоустройства безработных, передает корреспондент агентства.

«Будут развернуты мобильные рекрутские пункты, в рамках которых акиматы проведут разъяснительную работу, экспресс-тестирование на коронавирус, сбор и транспортировку работников до места новой работы. И конечно, всех занятых по «Дорожной карте бизнеса» работодатели обязаны обеспечить достойными условиями труда и средствами защиты», — сказал в телеобращении к казахстанцам президент РК Касым-Жомарт Токаев.

Он отметил, что из-за введенных карантинных мер вокруг столицы, городов Алматы и Шымкент наблюдается избыток трудоспособного населения, прежде всего, молодежи.

«Правительству и акимам в рамках «Дорожной карты занятости» следует незамедлительно начать конкретные проекты именно в упомянутых регионах. У людей должен быть источник заработка, чтобы они не сидели у закрытых шлагбаумов без средств к существованию. Гражданам, которые готовы выехать на работу в рамках «Дорожной карты занятости», будут предоставлены «подъемные» в размере 2 МЗП или Т85 тыс. сразу же после прибытия к месту работы. Не взамен, а в дополнение к регулярной заработной плате», — подчеркнул Токаев.