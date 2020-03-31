С девяти зон очагов коронавируса в Алматы сняты ограничения

Алматы. 31 марта. КазТАГ — С девяти зон очагов коронавирусной инфекции (КВИ) в Алматы сняты ограничения.

«В связи с окончанием инкубационного периода — срока, в течении которого возможно проявление клинических симптомов, характерных для КВИ, среди контактных лиц — сняты ограничительные меры с девяти зон очага», — говорится в пресс-релизе, распространенном региональной службой коммуникаций (РСК) Алматы во вторник.

Так ограничения сняты по следующим адресам: Медеуский район — ул. Зенкова, 59; ул. Достык, 162; ул. Гоголя, 75; Турксибский район — мкр. Алтай-1, 8; мкр. Жас Канат, 86; ул. Майлина, 77; ул. Спасская, 63а; Жетысуский район — ул. Енликгуль, 34а; Бостандыкский районе — ул. Тургут-Озала, 242.

По состоянию на 31 марта, по данным департамента контроля качества товаров и услуг Алматы, на территории города сохраняется 27 зон очага КВИ.