«Сергек» в Алматы в отличие от столицы не выявляет уход с маршрута «дом-работа» – полиция

Алматы. 31 марта. КазТАГ – Мадина Алимханова. Камеры «Сергек» в Алматы не будут выявлять отклонения от маршрута дом-работа, сообщила официальный представитель департамента полиции (ДП) города Салтанат Азирбек.

«Мы будем использовать возможности систем видеонаблюдения в городе. У нас не только «Сергек», у нас и АИС «БДД», и камеры, которые используются центром оперативного управления, мы просто будем использовать их возможности. Это не значит, что они будут перенастроены в условиях карантина, в каком режиме они работали, в том и будут. Но для сбора доказательной базы при каком-то правонарушении мы обязательно будем их использовать. А так все как прежде – для обеспечения дорожной безопасности и охраны правопорядка в городе», — сообщила Азирбек агентству КазТАГ во вторник.

При этом она заверила, что проблем у служб доставки, такси и других сервисов из-за использования камер в условиях карантина не возникнет, а все правила передвижения четко обозначены в памятке, разработанной оперативным штабом Алматы.

В столице же напротив, полиция намерена штрафовать за отклонения от маршрута «дом-работа», для этого в систему «Сергек» вносятся номера автомобилей и их маршрут, и если автомобиль будет отклоняться от маршрута, система, как ожидается, будет штрафовать водителя.

«Посредством камер «Сергек» сегодня полицейские уже ведут работу. Они вбивают в базу данных ИИН этого гражданина. Если есть на этого гражданина данные, его маршрут уже вбит, то ему разрешается ездить по соответствующему маршруту. Если нет, то он будет привлекаться к ответственности. База на сегодняшний день уже работает», — заявили в пресс-службе ДП Нур-Султана.