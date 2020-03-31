Токаев: Государство помогло в трудные моменты банкам, сейчас им пора помочь людям и бизнесу

Нур-Султан. 31 марта. КазТАГ – Владимир Радионов. Проявить конструктивизм и солидарность с народом и бизнесом призвал банки второго уровня президент РК Касым-Жомарт Токаев.

«Предприниматели обращаются ко мне, что банки не взимали с них сейчас проценты и пеню. Да, для банков это – упущенная выгода. Но в трудные для банков моменты государство помогло, и сейчас банкам пора проявить конструктивизм и солидарность и помочь народу и бизнесу», — сказал Токаев в заявлении во вторник.

По его словам, при дальнейшем ухудшении ситуации правительство и финансовые регуляторы примут решение о помощи и БВУ.