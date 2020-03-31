Алматы. 31 марта. КазТАГ – В Казахстане приостановили движения пассажирских поездов по 16 направлениям, сообщает пресс-служба АО «Пассажирские перевозки».

«Учитывая эпидемиологическую ситуацию в стране АО «Пассажирские перевозки» сообщает о приостановлении движения пассажирских поездов:

— № 77/78 «Мангистау-Шу» с 31 марта;

— № 21/22 «Кызылорда-Семей» с 1 апреля;

— № 37/38 «Мангистау-Атбасар» со 2 апреля;

— №339/340 «Павлодар-Пресногорьковская» с 3 апреля;

— № 43/44 «Костанай-Отар» с 1 апреля;

— № 56/55 «Кызылорда-Кокшетау» с 2 апреля;

— № 76/75 «Кызылорда-Петропавловск» с 1 апреля;

— № 107/108 «Жезказган-Караганды» с 1 апреля;

— № 117/118 «Кызылорда-Жезказган» с 2апреля;

— № 122/121 «Караганды-Семей» с 2 апреля;

— № 309/310 «Мангистау-Кандыагаш» с 1 апреля;

— № 327/328 «Костанай-Караганда» с 1 апреля;

— № 612/611 «Караганда-Жанарка-Каражал» с 31 марта;

— № 621/622 «Костанай-Аркалык» с 1 апреля;

— № 641/642 «Оскемен-Зыряновск» с 1 апреля;

— № 6983/6984 «Оскемен-Риддер» с 1 апреля», — говорится в сообщении, распространенном во вторник.

Как уточняется, пассажиры, ранее оформившие проездные документы (билеты) на отменные поезда, могут оформить возврат проездных документов и получить денежные средства в полном объеме как онлайн на интернет-ресурсах, так и в билетных кассах АО «Пассажирские перевозки», и в частных кассах в любой удобный день в течение шести месяцев 2020 г. без применения каких-либо штрафных санкций.