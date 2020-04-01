«Заявление Главы государства Касым-Жомарта Токаева». «Ведущие издатели казахстанских газет обратились к Аскару Мамину». «Пир во время чумы: почему чиновники намерены и дальше жить на широкую ногу?». «Казахстану нужен план Б на случай продолжения эпидемии»

Сетевой Казахстан 1 апреля 2020г.

INFORM . KZ . «Заявление Главы государства Касым-Жомарта Токаева» — Дорогие казахстанцы! Я понимаю, жизнь поставила каждого из нас в непростые условия. Но эпидемия коронавируса – временное явление, и мы обязательно его победим. Единство и сплоченность нашего общества придают нам сил и уверенности в том, что вместе мы преодолеем все трудности! Отдельные слова поддержки адресуются больным коронавирусом. Не отчаивайтесь! При всей опасности эта болезнь не является абсолютно фатальной, от нее излечиваются. Мы, государство и общество, сделаем все возможное, чтобы помочь вам.

CARAVAN . KZ . «Ведущие издатели казахстанских газет обратились к Аскару Мамину» — В Алматы решение государственной комиссии интерпретировано таким образом, что крупнейший полиграфический комбинат — ТОО «Дауир», где печатается большая часть крупнейших казахстанских изданий на государственном, русском и других языках, вынужден остановить работу. Приостановка или запрет деятельности системы их распространения создаёт серьёзные проблемы крупнейшим республиканским изданиям, сообщает медиа-портал Caravan.kz. В связи с этим редакция публикует открытое письмо председателю государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения при Президенте РК А.У. МАМИНУ полностью.

EXPRESS — K . KZ . «Казахстанские рестораторы просят государство поддержать сферу общепита» — Падение покупательной способности населения и карантинные меры предсказуемо ударили по сферам бизнеса, напрямую связанным с обслуживанием населения. В частности, по ресторанам. Их представители обратились к президенту Касым-Жомарту ТОКАЕВУ с просьбой помочь.

CAMONITOR . KZ . «Пир во время чумы: почему чиновники намерены и дальше жить на широкую ногу?» — Март стал для всех государств и экономик мира испытанием на прочность. Борьба с пандемией коронавируса довольно быстро истощила накопленные запасы и вызвала небывалый рост безработицы. Резкое падение цен на «черное золото» и рухнувшие вследствие этого рынки только усугубили ситуацию. Казахстан не стал исключением. Глава государства, первый президент, премьер-министр откровенно говорят о том, что наступили тяжелые времена, что нужно урезать бюджеты и «затягивать пояса». Но последуют ли их увещеваниям чиновники на местах?

«Нужно ли менять систему казахских ценностей и как это делать?» — Система ценностных ориентаций казахстанского общества весьма противоречива. На словах мы декларируем одно, а в реальности думаем и делаем совсем другое. Особенно ярко в последние годы это проявляется по отношению к языку, религии, патриотизму и даже к другим этносам. По сути, мы живем двойными стандартами и, самое опасное, считаем это нормой.

IA — CENTR . RU . Егор ВАСИЛЬЕВ — «В Казахстане разбирают холдинг «Байтерек» – контрвыпад Кулибаева» — Президент Казахстана Касым-Жомарт ТОКАЕВ в середине марта не исключил перехода республики на модель «мобилизационной экономики», которая предполагает сосредоточение рычагов управления бизнесом в руках государства. Между тем, Национальная палата предпринимателей «Атамекен», президиум которой возглавляет зять первого президента Казахстана Тимур КУЛИБАЕВ, настаивает на максимальном разгосударствлении институтов развития, через которые государство оказывает финансовую поддержку бизнеса. В Казахстане зреет столкновение, которое пока выплескивается в виде публичного обмена взаимными уколами.

TIME . KZ . «По законам карантинного времени» — Инфицирование коронавирусом в стране, несмотря на предпринимаемые властями меры, набирает обороты. Так, если 19 марта — в день, когда на карантин были закрыты Алматы и Нур-Султан, в Казахстане насчитывалось всего 44 инфицированных, то утром 31 марта их было уже 317. То есть всего за две недели число больных коронавирусом увеличилось в 7 раз. Естественно, такая статистика не может не вызывать тревогу.

«Исключений быть не может» — Глава МВД Ерлан ТУРГУМБАЕВ поведал о самых злостных нарушителях режима ЧП, правил карантина и самоизоляции, а также о том, как их наказали. На брифинге в СЦК он в первую очередь сказал о тех, кто пытался в обход блокпостов проникнуть в столицу и Алматы. За это правонарушение к ответственности привлечены 33 человека, из них 32 арестованы, потому что обещали за деньги перевезти граждан в объезд заградительным мерам.

«Соблюдай дистанцию!» — Более 300 тысяч казахстанских школьников не имеют компьютеров для онлайн-обучения, которое повсеместно будет вводиться в стране с 6 апреля. Минобрнауки в пожарном порядке пытается решить эту проблему. Детям, не имеющим техники, временно выдадут школьные компьютеры, а тем, у кого дома не проведен интернет, закупят роутеры.

KAPITAL . KZ . «Как получить отсрочку по кредитам?» — 23 марта 2020 года Президент Касым-Жомарт ТОКАЕВ поручил предоставить кредитные каникулы тем, чье финансовое положение ухудшилось в результате введения в стране чрезвычайного положения. 27 марта Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) после ряда обсуждений с представителями Ассоциации финансистов Казахстана, банков и микрофинансовых организаций утвердило механизм приостановления выплат сумм основного долга и вознаграждения по займам населения и предпринимателей.

VECHER . KZ . «Рахман Алшанов: Кризис создает новые возможности» — На вопросы редакции «Вечернего Алматы» отвечает Рахман АЛШАНОВ, доктор экономических наук, председатель Общественного совета города Алматы — Кризис, который, сжигает жировые накопления экономики, вместе с тем одновременно создает новые возможности, подталкивает толковых, куда необходимо приложить усилия для обретения устойчивости и роста. Создается уникальная возможность для рывка по многим актуальным направлениям: программам цифровизации, дистанционного обучения, электронной торговли, новой роли логистики, доставки продуктов, товаров и т.д. Думается, компаниям, фирмам, работающим в этих направлениях, нужно оказать широкую поддержку по всем линиям.

FORBES . KZ . «Есть ли лекарство от коронавируса, когда мы сможем выйти на улицу и почему в Швеции нет карантина» — На эти и другие вопросы ответил профессор медицины Алмаз ШАРМАН в прямом эфире с Арманжаном БАЙТАСОВЫМ — Сколько продлится карантин, знает только сам коронавирус. Никто точно сказать не может. У меня есть внутреннее подозрение, что с потеплением вирус должен пойти на спад. Предыдущие эпидемии SARS и MERS угасли, как только потеплело, и у меня большая надежда, к концу апреля все пойдет на спад и мы потихонечку сможем выходить на улицу. Ученые говорят, что если мы пустим эпидемию в таком виде, то половина населения заразится и приобретет иммунитет. Это нормально для молодых, но это может пойти путем серьезных потерь среди пожилых и тех, кто подвержен хроническим заболеваниям.

EHONEWS . KZ . «Айдар Алибаев: последствия чрезвычайного положения могут быть значительно страшнее причины, их вызвавшей» — Известный казахстанский экономист и заместитель председателя партии ОСДП Айдар АЛИБАЕВ высказал своем мнение по поводу кризисных явлений в экономике страны и целесообразности введения чрезвычайного положения, ответив на вопросы «Эха Казахстана».

INFORMBURO . KZ . Айдархан КУСАИНОВ – «Не нужно поддерживать предложение – поддержите спрос» — Огромное количество бизнеса, ИП, занятых работников не получают доходы просто потому, что люди физически перестали их тратить. Деньги вообще-то есть — они не исчезли за 18 дней, но их физически невозможно потратить. Нужны ли бизнесу или людям льготные кредиты? – Нет, просто дайте заработать, дайте спрос. Что будет завтра? Падение доходов снизит траты, то есть спрос. Зачем бизнесу льготные кредиты, если сжался спрос? Наиболее эффективное и дешёвое направление — повышенные пособия по безработице, увеличение затрат государства на лечение больных, обучение школьников и студентов, строительство социальной инфраструктуры. Не нужно поддерживать предложение – поддержите спрос.

365 INFO . KZ . «Казахстану нужен план Б на случай продолжения эпидемии» — Экономист Алмас ЧУКИН считает, что «кризисная безработица» — это уже надолго. Оставшимся без работы придется обеспечивать более-менее приемлемую жизнь год-два. И делать это должно государство, например, из средств Нацфонда. Но пока объявлены только отсрочки по кредитам и налогам. А ведь 10 млрд долларов может хватить на многое. Полтора-два месяца, ничего не делая, можно выдержать, но дальше надо иметь «план Б». Все запасы и ресурсы начнут истощаться, и прежде всего у населения закончатся деньги.

AZATTYQ . ORG . «Жертвенные угощения против коронавируса и окуривание адыраспаном» — Несмотря на объявление чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса в Казахстане, создается впечатление, что сельские жители только сейчас почувствовали опасность ситуации. Люди, привыкшие к беззаботной жизни, начали принимать меры предосторожности только после выявления случаев заражения коронавирусом в области. Некоторые жители окуривают дома адыраспаном и устраивают жертвенные угощения против коронавируса.

«До зимы. Кризисный центр Темиртау вновь принимает женщин с детьми» — Темиртауский кризисный центр для женщин с детьми в трудной ситуации, который в последние годы перебивался случайной благотворительной помощью, вновь заработал на средства из бюджета области. Но общественники, содержащие приют, переживают, что по окончании проекта им вновь придется искать источники финансирования, а женщинам с детьми будет вновь негде укрыться.

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