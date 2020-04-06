Нур-Султан. 6 апреля. КазТАГ – Махамбет Абжан. 120 медрабников Казахстана заболели коронавирусом, один из них в тяжелом состоянии, сообщила главный государственный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова.

«На сегодня зарегистрировано 120 случаев среди медработников. Из них 67 случаев среди медицинских работников, которые непосредственно оказывали медпомощь лицам с подозрением на коронавирус или уже заболевшими (коронавирусной инфекцией – КазТАГ). Оценка состояния медработников – один находится в тяжелом состоянии, 7% или девять человек расцениваются как средней тяжести, остальные 57 человек – легкая или бессимптомная форма заболевания», — сообщила Есмагамбетова в понедельник в СЦК.