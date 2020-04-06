42500: одним — помощь, другим – уголовная ответственность 06.04.2020 17:23 Лилия ИГЛИКОВА Политика 348 0 Магистр международного права Руслан Кожахмет о юридических тонкостях получения социальных выплат из казны Похожие материалы: Медицинская помощь вне зависимости от участия в ОСМС будет предоставляться до 1 июля Токаев о госуправлении: Нужно брать ответственность и принимать смелые и эффективные решения » Адал көмек»: помощь бывает искренней и бескорыстной Ответственность в отношении «титушек» заложили в законопроект о мирных собраниях в РК На 10% индексировать пенсии, государственные пособия и социальную помощь — Токаев