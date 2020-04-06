Алматы. 6 апреля. КазТАГ – Бумажные пропуски и справки для передвижения отменят с 7 апреля в Алматы, сообщает пресс-служба акима города.

«С 7 апреля отменяются все бумажные пропуски и справки для передвижения в Алматы. Оперативным штабом по обеспечению режима чрезвычайного положения при акимате Алматы сформирована электронная база данных предприятий, продолжающих работу во время карантина. В базу вошли медицинские работники, сотрудники провоохранительных органов, коммунальных служб и госорганов, обеспечивающих жизнедеятельность города, представители СМИ, а также службы такси и доставки», — говорится в сообщении в понедельник.

По информации акимата, заявки от организаций принимались до 2 апреля, а руководители выдавали сотрудникам справки, которые были действительны до 6 апреля.

«Вместе с тем участились случаи, когда горожане предъявляют бумажные пропуски разного формата. Оперативный штаб официально заявляет, что никакие бумажные пропуски и специальные разрешения не выдаются. Действует лишь электронная база. На сегодня всем предпринимателям, отправившим заявку на получение разрешения, высланы ответы на электронную почту с разрешением или мотивированным отказом. В связи с большим процентом ошибок при заполнении данных, наличием либо отсутствием в базе отдельных сотрудников и автомобилей предпринимателям необходимо уточнять информацию в колл-центре Департамента полиции Алматы по телефону 254-4007 либо через e-mail: business_stab@almatydc.kz», — сказано в сообщении.