Алматы. 7 апреля. КазТАГ – Сход лавин ожидается в бассейнах Большой и Малой Алматинки 7-10 апреля, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«В связи с оттепелью, неустойчивым состоянием снежного покрова и ожидаемыми осадками в бассейнах рек Киши и Улкен Алматы (в высотной зоне выше 2000 метров) в период 7-10 апреля возможен сход снежных лавин», — говорится в распространенном во вторник штормовом предупреждении.

Синоптики не рекомендуют выходить на заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин и призывают быть осторожней в горах.