Землетрясение силой 3,4 балла зарегистрировано в приграничном районе Казахстана и Китая

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Алматы. 7 апреля. КазТАГ — Землетрясение силой 3,4 балла зарегистрировано в приграничном районе Казахстана и Китая, сообщают казахстанские сейсмологи.

«Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 7 апреля в 03 час. 29 мин. 42 сек. Алматинского времени (6 апреля в 21 час. 29 мин. 42 сек. по Гринвичу) зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 357 км на северо-восток от Алматы (в 154 км. к востоку от Талдыкоргана в приграничном районе Казахстана и Китая – КазТАГ) на территории Казахстана. Энергетический класс землетрясения 8,6. Магнитуда MPV 3,4», — говорится в сообщении в пятницу.

Как уточняется, координаты эпицентра 45.13° с.ш. 80.48° в.д., глубина 25 км.

Отмечается, что сведений об ощутимости (по шкале МSК-64) нет.

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