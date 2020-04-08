На рынке жилищного строительства в РК останутся два госоператора

Нур-Султан. 8 апреля. КазТАГ – Махамбет Абжан. На рынке жилищного строительства Казахстана останутся два государственных оператора, сообщил депутат мажилиса парламента РК Сапар Ахметов.

«В результате трансформации на рынке останутся два оператора жилищного строительства – это единый оператор жилищного строительства и Жилстройсбербанк Казахстана», — сообщил Ахметов в среду на пленарном заседании мажилиса парламента РК, отвечая на вопрос своих коллег.

По его словам, законопроектом «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам сокращения количества операторов жилищных программ» предусматривается объединение трех операторов жилищных программ.

«Это АО «Казахстанская ипотечная компания», АО «Байтерек девелопмент» и АО «Фонд гарантирования жилищного строительства» в единого оператора жилищного строительства», — назвал объединяемых операторов депутат.

Он отметил, что данные операторы дублируют функции друг друга.

«Жилстройсбербанк Казахстана имеет своих вкладчиков, есть дольщики у этого банка. Он продолжит свою работу. Ипотечная компания «Баспана» является дочерней компанией Нацбанка, осуществляет кредитование по программе «7-20-25», продолжит свою деятельность. Компания «Самрук-Казына Контракт» год назад прекратила свою деятельность в сфере строительства, она ушла из сферы строительства. Фонд развития предпринимательства «Даму» продолжит свою деятельность, не занимаясь строительством», — добавил Ахметов.

Ранее сообщалось, что депутаты мажилиса парламента Казахстана в первом чтении единогласно одобрили

проект закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам сокращения количества операторов жилищных программ».