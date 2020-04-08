Стоимость 1 кв. м нового жилья в Казахстане в марте выросла на 0,1%

Нур-Султан. 8 апреля. КазТАГ – Валентина Владимирская. Стоимость 1 кв. м нового жилья в Казахстане в марте 2020 года составила Т297 170 и выросла за месяц на 0,1%, указывается в информации комитета по статистике министерства национальной экономики.

Согласно статданным, стоимость перепродажи 1 кв. м благоустроенного жилья в марте за месяц выросла на 0,3% – до Т206 072, стоимость неблагоустроенного жилья выросла на 0,3% – до Т128 097.

Стоимость аренды 1 кв. м благоустроенного жилья составила Т1561 (+1,6%).