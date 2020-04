Британские башни 5G поджигаются из-за связанных с коронавирусом теорий заговора

Нет никаких научных доказательств, которые подтверждали бы наличие связи между пандемией коронавируса и 5G, а также возникновение непосредственных негативных последствий для здоровья из-за 5G

Сайт телекомпании BBC News опубликовал статью Лео Келиона под названием — «YouTube ужесточает связанные с Covid-19 правила после интервью с участием Айка».

В предисловии к ней говорится так: «Канал YouTube забанил все видеоматериалы, основанные на теории заговора и ложно связывающие симптомы коронавируса с сетями 5G».

Далее уже в самой статье излагается следующее: «Канал, принадлежащий компании Google, теперь будет удалять видеоматериалы, нарушающие правила.

Администрация видеохостинга идет на такой шаг после транслировавшегося в прошлый понедельник в прямом эфире интервью с конспирологом Дэвидом Айком, в котором тот связал эту технологию с пандемией.

По ходу беседы господин Айк необоснованно заявил, что «существует связь между 5G и этим здравоохранительным кризисом».

И когда был задан вопрос по поводу его реакции на сообщения о поджогах мачт 5G в Англии и Северной Ирландии, он ответил: «Если распространение технологии 5G продолжится и достигнет уровня, до которой они (злые силы) хотят ее довести, человеческой жизни, как мы понимаем, придет конец. Так что люди должен принять решение».

Вслед за этим в разделе комментариев к интервью стали появляться выложенные некоторыми пользователями YouTube призывы к совершению дальнейших разрушительных атак на башни 5G.

Господин Айк также заявил, что вакцина против коронавируса, когда ее разработают, будет содержать в себе «нанотехнологические микрочипы», которые позволят контролировать человека.

Он добавил, что Билл Гейтс, который оказывает финансовую поддержку исследованиям по созданию вакцины против Covid-19, должен быть заключен в тюрьму. Его высказывания без каких-либо возражений принимались на протяжении двух с половиной часов, пока продолжалось ток-шоу.

Это интервью в прямом эфире смотрело около 65 тысяч человек.

Администрация YouTube удалила контент только после окончания сеанса, хотя ей было известно о трансляции в то время, когда она шла.

Видеохостинг изменил свои правила после того, как Би-би-си поставил вопрос о том, почему это видео было разрешено».

Издание Verge опубликовало материал Тома Уоррена под названием «British 5G towers are being set on fire because of coronavirus conspiracy theories» — «Британские башни 5G поджигаются из-за связанных с коронавирусом теорий заговора».

В предисловии к нему говорится так: «Технология 5G вызывает анархию в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии».

Далее уже в самом материале излагается следующее: «Нет никаких научных доказательств, которые подтверждали бы наличие связи между пандемией коронавируса и 5G, а также возникновение непосредственных негативных последствий для здоровья из-за 5G.

Британская благотворительная организация Full Fact, специализирующаяся на проверке фактов в новостных сообщениях, провела исследование таких утверждений после того, как один местный таблоид опубликовал статью о них.

5G использует более высокочастотные радиоволны, чем 4G или 3G, но официальные регуляторы в Великобритании установили, что уровни электромагнитного излучения от 5G значительно ниже международных предельных нормативов».

