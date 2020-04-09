Глава Русской Православной церкви в Казахстане обратился к прихожанам

Алматы. 9 апреля. КазТАГ — Валентина Владимирская. В Казахстане ограничен доступ в храмы, но совершение службы продолжается, сообщил митрополит Астанайский и Казахстанский Александр.

«В эти дни, из-за временных карантинных мер ограничен доступ в храмы. Но, даже при закрытых дверях, в наших храмах продолжается совершение службы», — сказал митрополит Александр в своем онлайн-обращении в четверг.

По его словам, архиепископы и священнослужители перед престолом Божьим молятся за благополучие родного Казахстана и скорейшее избавление нашей страны и всего человечества от моровой язвы, поминают живых и усопших.

«Господь посылает нам испытания (…) и врачует скорби нашей души. На долю наших предков нередко выпадали разнообразные испытания, в том числе губительные эпидемии, уносившие десятки, сотни и даже миллионы людей. Бог даст, пройдет и это испытание», — сказал митрополит.

Также он выразил признательность православной церкви «ко всем, кто ведет самоотверженную борьбу с распространением мирового поветрия – медицинским и санитарным работникам, исследователям и ученым, волонтерам».