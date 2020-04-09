«Новый курс» Токаева». «Мы не должны количеством реформ подменять их качество». «Несмотря на просьбы президента банки делают что хотят!». «Казахстан попал в контрольный список США о торговле людьми». «Есть ошибки, но мы учимся»

Сетевой Казахстан 9 апреля 2020г.

KP . KZ . Виктор ВЕРК – ««Новый курс» Токаева» — Примечательно и то, как отреагировали на слова нашего президента в соседней России, переживающей сходные с нами проблемы, только кратно увеличенные в силу масштабов этой страны и ее экономики. Популярный российский еженедельник «Аргументы и факты» отмечает: «В российских соцсетях уже успели назвать эти инициативы «Новым курсом ТОКАЕВА» по аналогии с «Новым курсом Рузвельта», который сто лет назад вытащил Америку из Великой депрессии. По сути, весь мир сейчас переживает сходные по уровню драматизма времена».

KAZVEDOMOSTI . KZ . «Бремя Токаева» — Экстренные меры, принятые президентом Касым-Жомартом ТОКАЕВЫМ и правительством Казахстана по введению режима чрезвычайного положения, закрытию государственных границ, закрытию на карантин двух городов Нур-Султана и Алматы с последующим ужесточением условий изоляции и введением карантина почти во всех регионах страны, уже дали первые результаты. После того, как мы выйдем из этой эпидемии, то с большой долей вероятности ради самосохранения государственности, хочет того кто-то или нет, придется «чистить» госаппарат от всяких «эффективных менеджеров». Особенно тех, кто долгое время воровал здесь у нас, и выводил деньги туда – к ним: туда, где «рай на земле», где сплошь все благородные и улицы в городах каждый день шампунем моют.

NG . RU . Виктория ПАНФИЛОВА – «Ситуация в Казахстане, несмотря на обещанную помощь, накаляется» — Первый президент Казахстана Нурсултан НАЗАРБАЕВ опубликовал на своем сайте статью «Когда мы едины – мы непобедимы». Основная причина появления статьи Назарбаева, в которой он призвал граждан к единению в период кризиса, в необходимости опровергнуть различные кривотолки о своем здоровье и дееспособности… По мнению политолога, кризисная ситуация помогает президенту Токаеву утвердиться в роли самостоятельного игрока. В обществе его пока воспринимают как управляемого человека, который руководит страной с оглядкой на первого президента. «Если Токаев сейчас убедит, что его главная задача спасти страну и граждан, то он может стать «президентом надежд», – считает Сатпаев.

INFORM . KZ . «Даурен Абаев: Есть ошибки, но мы учимся» — Об антикризисной работе Правительства, освещении борьбы с пандемией коронавируса и о новых вызовах, которые сегодня стоят перед государством, рассказал в беседе с председателем правления АО «Казинформ» Аскаром УМАРОВЫМ министр информации и общественного развития РК Даурен АБАВ — В любом случае наши СМИ в этом плане работают максимально корректно. Хотя у журналистов сейчас тоже «горячая пора», многие работают на износ. Но со своей главной миссией – давать людям объективную картину происходящего – они справляются. Сложившаяся непростая ситуация стала для наших масс-медиа тоже своего рода «окном возможностей». Ведь потребление новостей в условиях карантина резко возросло. По нашим данным, объем телесмотрения в среднем по Казахстану вырос на 20%. Причем наибольший рост показала аудитория в возрасте от 18-ти до 24-х лет. А ведь считается, что именно они навсегда потеряны для телевидения. Это хороший шанс для наших каналов закрепить за собой новую аудиторию.

Маргарита ВАЙДА — ««Курс Тажина»: Почему Казахстану нужны политики, умеющие принимать нестандартные решения?» — Его считают «государственником до мозга костей» и «главным конструктором» государственной идеологии. Он – «непревзойденный интеллектуал» и «политик, умеющий принимать нестандартные решения». Как многие уже, наверное, догадались, речь о Марате ТАЖИНЕ – знаковой для независимого Казахстана фигуре, который сегодня отмечает 60-летний юбилей. Сегодня Марат Тажин возглавляет дипломатическую миссию в Чехии. И для него эта стезя тоже привычна, в прошлом он уже призывался на дипломатическую службу — почти три года представлял в качестве чрезвычайного и полномочного посла интересы Казахстана в России, кроме того, больше двух лет возглавлял внешнеполитическое ведомство.

TIME . KZ . «Данияр Ашимбаев, политолог: Мы не должны количеством реформ подменять их качество» — Создать при президенте Казахстана национальные советы по образованию и науке, здравоохранению, экономической политике и национальной политике вместо одного Нацсовета общественного доверия предлагает член НСОД Данияр АШИМБАЕВ — На мой взгляд, вопрос реформ в системе образования должен быть выведен за рамки профильного министерства с созданием широкой дискуссии, какое образование реально нужно стране. С одной стороны, есть государственные потребности, но их государство сформулировать никак не может. С другой — возможна генерация каких-то прорывных зон, где мы могли бы что-то создать. В-третьих, система образования должна быть синхронизирована со всеми государственными программами и социально-экономической инфраструктурой страны. У нас нет этой связки. Но Министерство образования считает, что оно умнее всех, и поэтому будет делать то, что считает необходимым, не учитывая при этом мнения ни других ведомств, ни специалистов, ни учеников, ни родителей.

«Аты-баты, мы опять солдаты» — Министерство обороны запустило саll-центры по вопросам призыва военнообязанных на специальные сборы по всему Казахстану. Мы позвонили по указанным номерам и узнали, как проходит призывная кампания. Министр обороны Нурлан ЕРМЕКБАЕВ отметил, что определять количество призываемых и сроки проведения специальных сборов будут акиматы. Судя по информации, которую нам удалось собрать, акимы не торопятся издавать соответствующие приказы. Но запись добровольцев идет во всех областях полным ходом.

«Детство — это маленькая жесть» — В Шымкенте дедушки и бабушки не могут договориться, как им вместе воспитывать внуков после гибели их родителей. Мало кого удивишь тем, что родители после развода делят своих детей. Но в Шымкенте сложилась уникальная ситуация: из-за пятилетнего мальчика и трехлетней девочки уже второй год судятся бабушки и дедушки. А всему виной неоднозначная позиция госорганов, отвечающих за опеку над детьми. Ну и отсутствие устоявшейся правоприменительной практики сыграло роль. Правда, есть в этом деле и другие обстоятельства, которые массово имели место в некоторых регионах в последние годы, например фиктивные разводы ради участия в той или иной госпрограмме.

IA — CENTR . RU . Анна ВЕЛИЧКО – «Зачем Казахстану резервисты?» — Почти неделя прошла с тех пор, как в Казахстане вышел в свет указ главы государства о специальных военных сборах, и сейчас в военкоматах казахстанских городов идет активный прием добровольцев. Только ли патриотизм движет теми, кто откликнулся на призыв президента, и стоит ли искать в опубликованном указе скрытый смысл? Мнения экспертов разделились. По данным Минобороны, спецсборы объявлены на три месяца, но акиматы могут самостоятельно сокращать эти сроки, исходя из своих потребностей.

LITER . KZ . «Коронавирус: Что случится с человечеством, если пандемию не остановить» — Вспышка мутировавшего вируса в начале года унесла тысячи жизней по всему миру, парализовала мировую экономику, отменила важные мероприятия, практически опустошив улицы городов. Люди паникуют и защищаются любыми способами. Все это напоминает сюжет голливудского фильма-катастрофы. Между тем, инфекционисты и ученые прогнозируют, что пандемия продолжится до конца 2020 года. Возникает резонный вопрос: что будет, если человечество не сможет противостоять вспышке коронавируса, и он окончательно возьмет верх над нами? Liter.kz подготовил самые противоречивые версии нашего с вами ближайшего будущего.

CARAVAN . KZ . «Судьбу мира решают не футболисты и представители шоу-бизнеса, а ученые: как коронавирус поменял наши ценности» — Об уроках и надеждах санслужб рассказывает руководитель управления санитарно-гигиенического мониторинга филиала НПЦСЭЭиМ МЗ РК к. м. н. Сеиткарим ТАСТАНБАЕВ – В Казахстане министерство здравоохранения РК приказом № 358 с 31 мая 2017 года утвердило санитарно-эпидемиологические правила к объектам оптовой и розничной торговли пищевыми продуктами. Там указаны требования к размещению, инженерным сетям, торговым площадям, санитарно-производственному контролю, условиям труда, бытового обслуживания и медицинского обеспечения сотрудников. Соответствовать требованиям должны состояние и дезинфекция торгового оборудования, инвентаря для автоматического приготовления и расфасовки пищевых продуктов.

«Как госзакупки позволяют “воровать” ваши идеи» — Так, Мария ФЕДОРОВА, представившаяся юристом одного из казахстанских НПО, придерживается того мнения, что в нынешних условиях тендеры способствуют утечке информации, раскрытию коммерческой и служебной тайн и даже нарушению авторских прав. То есть, по словам юриста НПО, при такой системе участник госзакупок вынужден раскрывать свои идеи всему свету, хотя в пределах организации это было служебной или коммерческой тайной.

MK — KZ . KZ . «Казахстан попал в контрольный список США о торговле людьми» — В 2019 году Казахстан попал в Контрольный список второго уровня в Ежегодном докладе Государственного департамента США о торговле людьми. Отчасти это произошло из-за необходимости внесения законодательных изменений для решения этих проблем. Этот нелегальный бизнес процветает не только за рубежом, но и в Казахстане, причем с присущими нашей стране особенностями. Географическое расположение и наличие развитой сети транспортных коммуникаций делают республику удобной территорией для транзита жертв этого преступного бизнеса. Безвизовый режим со многими соседними государствами облегчает передвижение больших потоков мигрантов. Как отмечают в ОБСЕ, торговля людьми прямо пропорциональна росту нелегальной миграции. Эти два явления связаны. Поэтому, по мнению европейских экспертов, их нужно рассматривать в одной связке.

KURSIV . KZ . «Как казахстанский бизнес переживает «кризис пандемии»» — Из-за резкого падения спроса и отсутствия финансовой подушки безопасности компании по производству несырьевых товаров фактически заморожены. Производственники опасаются, что не смогут удержать специалистов, и кризис перечеркнет достигнутый за последние годы уровень развития. Поэтому они предлагают внедрить комплекс дополнительных антикризисных мер.

FORBES . KZ . «Джакишев — о здоровье, первых днях на свободе и строительстве АЭС в Казахстане» — 8 апреля Мухтар ДЖАКИШЕВ провел в прямой эфир в Facebook, чтобы пообщаться с казахстанцами, которые его поддерживали. Вот о чем, в частности, он рассказал — Я хотел всех от души поблагодарить за ту поддержку, которую вы мне оказывали все эти годы, за письма, за телеграммы. Прошу прощения, что я не давал ответы — знаете, как-то не очень приятно отвечать, когда вся твоя почта люстрируется. Как у Высоцкого: я терпеть не могу, «когда чужой читает мои письма, заглядывая мне через плечо». Именно с этим было связано было мое молчание. Я считаю, письма — это личное.

««Мы все в одной лодке»: общепит просит доставку снизить цены» — Идет четвертая неделя с момента объявления карантина в Алматы и Нур-Султане. Кафе, рестораны и столовые работают только навынос, и, по подсчетам их владельцев, получают 10-15% обычной выручки. Те заведения, которые не имеют собственной службы доставки, пользуются специализированными сервисами, средняя комиссия которых — 30% от заказа. По мнению игроков рынка HoReCa, в нынешних условиях это слишком много.

EHONEWS . KZ . «Дмитрий Казанцев: несмотря на просьбы президента банки делают что хотят!» — Многие казахстанцы в условиях карантина озабочены ситуацией с оформлением единовременных социальных пособий в размере 42500 тенге. В тоже самое время многие предприятия малого и среднего бизнеса оказались закрытыми, а без работы остались многие индивидуальные предприниматели и самозанятые. Дмитрий КАЗАНЦЕВ, руководитель республиканского Центра помощи предпринимателям ответил на ряд вопросов «Эха Казахстана», прокомментировав ситуацию.

AZATTYQ . ORG . «Активисты: «Законопроект о мирных митингах недостаточно обсужден»» — Активисты считают, что в условиях чрезвычайного положения в Казахстане законопроект об организации и порядке проведения мирных собраний не стоит принимать в спешном порядке. В министерстве информации и общественного развития полагают, что новый закон разработан в соответствии с международной практикой.

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