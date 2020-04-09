Сенат наделил заместителей генсекретаря ОДКБ в РК дипломатическим статусом

Нур-Султан. 9 апреля. КазТАГ – Валентина Владимирская. Сенат парламента РК наделил заместителей генерального секретаря Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстане дипломатическим статусом.

«Проектом закона («О ратификации второго протокола о внесении изменений в Соглашение о правовом статусе Организации договора о коллективной безопасности от 7 октября 2002 года» – КазТАГ) предусматривается ратификация второго протокола о внесении изменений в соглашение о правовом статусе ОДКБ от 7 октября 2002 года, подписанного в городе Астане 8 ноября 2018 года. Целью внесения изменений в соглашение о правовом статусе ОДКБ является повышение социальной защищенности представителей государств-членов ОДКБ, занимающих должности заместителей генерального секретаря ОДКБ, путем предоставления им дипломатических привилегий и иммунитета в стране пребывания», — говорится в заключении.

Отмечается, что основными задачами данной ратификации являются внесение изменений в нормативные правовые акты организации с целью наделения заместителей генерального секретаря ОДКБ, не являющихся гражданами государства пребывания секретариата ОДКБ, статусом дипломатических агентов, а также приведение в соответствие терминологии соглашения с редакцией устава ОДКБ.

«Понятия «полномочные представители» заменены на «постоянные и полномочные представители», «полпреды» – на «постпреды». Ожидаемым результатом ратификации протокола станет укрепление правового статуса, повышение эффективной деятельности государств-членов ОДКБ, а также постоянно действующих рабочих органов ОДКБ», — резюмируется в заключении.

Сенат принял Закон РК «О ратификации второго протокола о внесении изменений в соглашение о правовом статусе Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) от 7 октября 2002 года».