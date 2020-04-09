Сенат одобрил ратификацию соглашения Казахстана с Узбекистаном о трудящихся-мигрантах

Нур-Султан. 9 апреля. КазТАГ – Валентина Владимирская. Депутаты сената парламента Казахстана на заседании в четверг приняли проект Закона РК «О ратификации соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Узбекистан о трудовой деятельности и защите прав трудящихся-мигрантов, являющихся гражданами Республики Узбекистан, в Республике Казахстан и трудящихся-мигрантов, являющихся гражданами Республики Казахстан, в Республике Узбекистан».

«Целью соглашения является осуществление мер по регулированию миграционных потоков и предотвращению незаконной трудовой деятельности на территориях государств сторон. Задачей соглашения является регулирование вопросов трудовой деятельности и защиты прав трудящихся-мигрантов, являющихся гражданами Республики Казахстан и гражданами Республики Узбекистан», — говорится в заключении.

В рамках соглашения предусмотрено: получение трудящимся-мигрантом возмещения вреда вследствие увечья, профессионального заболевания либо иного повреждения здоровья, связанного с исполнением им трудовых обязанностей, а также гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП); при занятии педагогической, медицинской или фармацевтической деятельностью трудовые мигранты, получившие педагогическое, медицинское или фармацевтическое образование, проходят установленную законодательством принимающего государства процедуру признания документов об образовании; пенсионное и социальное обеспечение трудящихся-мигрантов в соответствии с законодательством принимающего государства.

«Ожидаемым результатом ратификации соглашения будет дальнейшее укрепление сотрудничества между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Узбекистан в области регулирования процесса трудовой миграции и создания благоприятных условий для перемещения рабочей силы между двумя государствами», — резюмируется в заключении.