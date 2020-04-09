Спасет ли «административная рука» казахстанцев от переплат, а экономику – от «быстрой инфляции»?

«Спекуляция будет пресекаться», - обещает власть. Главное, чтобы она не переусердствовала

С момента введения ЧП продукты питания в Казахстане подорожали на 30%, а социально значимые товары – на 15%, утверждает Лига потребителей Казахстана. Официальная статистика не столь пессимистична: инфляция по итогам марта составила 0,9%, а продовольственные товары подорожали на 1,7%.

Инфляция в годовом выражении уже достигла 6,4%, превысив установленный целевой коридор 4-6%. И то ли еще будет!

TOP-9 – под присмотром

На период чрезвычайного положения в связи с пандемией коронавируса в Казахстане установлены предельные цены на социально-значимые товары. Совместный приказ об этом подписали три министерства – торговли, сельского хозяйства и национальной экономики. Он вступил в силу с 4 апреля.

Группа регулируемых товаров одинакова для всей страны, но цены на эти товары установлены для каждого региона в отдельности. Под «опеку» взяты 9 товаров первой необходимости (из 64). Именно эти товары являются самыми востребованными и именно на них больше всего выросли цены с начала года.

Например, для Алматы установлены следующие предельные цены: мука пшеничная первого сорта – 211 тенге/кг; хлеб пшеничный из муки первого сорта (формовой) – 146 тенге/кг; рожки (весовые) – 209 тенге/кг; крупа гречневая (ядрица, весовая) – 339 тенге/кг; рис шлифованный (круглозерный, весовой) – 310 тенге/кг; говядина (лопаточно-грудная часть с костями) – 2169 тенге/кг; яйцо куриное (I категория) – 367 тенге/десяток; масло подсолнечное – 434 тенге/литр; соль поваренная пищевая (кроме «Экстра») – 59 тенге/кг.

Цена на те или иные товары из TOP-9 различаются от региона к региону. Это можно увидеть на простом примере.

Так, 1 кг хлеба из муки 1-го сорта в Нур-Султане должна стоить максимум 150 тенге, в Алматы и Шымкенте – 146. В регионах: Мангистауская область – 164 тенге за килограмм хлеба, Актюбинская область – 147, Атырауская область – 164, Акмолинская область – 160, Костанайская область – 139, Кызылординская область – 143, ЗКО – 160, ВКО – 150, Павлодарская область – 161, СКО – 120, Алматинская область – 144, Жамбылская область – 138, Туркестанская область – 148.

Также предельная стоимость товаров может быть установлена и в отдельных населенных пунктах. Например, в Карагандинской области стоимость 1 кг хлеба разнится: от 142 до 160 тенге.

Итак, поскольку в одной булке хлеба не 1 кг, а 550 грамм, то кирпичика не должна превышать, например, в г. Нур-Султан – 82,5 тенге, в Алматы и Шымкент – 80,3 тенге.

Для того, чтобы мониторить ситуация в регионах и в торговых точках, министерство торговли и интеграции запустило web-платформу «Товарная безопасность в период карантина» (www.dosmart.kz). Обычные покупатели, обнаружив превышение цен, могут здесь отправить чек для подтверждения. Вероятно, будет проведено расследование, и нарушителю будет назначено наказание в виде штрафа. Размер штрафа, кстати, немаленький — 265 100 до 530 200 тенге.

И президент страны Касым-Жомарт Токаев очень ясно высказался о том, что предельные цены на социально значимые товары должны выдерживаться. «Правительству и акиматам следует обеспечить пополнение стабфондов и мониторинг цен. Особое внимание нужно уделить поставкам продуктов в условиях ЧП. Факты спекуляции и ажиотажные настроения будут пресекаться», – написал Токаев на своей странице в Twitter во вторник.

Повышение инфляции неизбежно

«Миру грозит продовольственная инфляция!», — в этом абсолютно уверен Олжас Тулеуов, экономист, автор Телеграм канала Tengenomika.

На фоне пандемии COVID-19 ряд стран, которые являются крупнейшими поставщиками продовольствия в мире, принимают протекционистские решения по ограничению или же полному прекращению экспорта на внешние рынки различных товаров. Другие страны, крупнейшие нетто-импортеры, готовы увеличить закупки риса и пшеницы в свои резервы. Огромный дисбаланс спроса и предложения, дефицит важной группы товаров – это реалии уже сегодняшнего дня.

«Казахстан приостановил экспорт пшеницы, муки, гречки, овощей, Вьетнам объявил о временном прекращении экспорта риса, Сербия ограничила поставки подсолнечного масла и других продовольственных товаров. На очереди Россия – крупнейший экспортер пшеницы в страны Северной Африки, которая рассматривает возможности приостановки внешних поставок зерновых культур, — написал в своем Телеграм канале эксперт. — Вместе с тем, крупнейшие нетто-импортеры продовольствия как Китай, Турция, Марокко, Алжир также в связи с распространением коронавирусной пандемии и соответствующим усилением мер безопасности и самоизоляции, увеличивают закупки риса и пшеницы в свои резервы, при этом активно снижая пошлины на импорт».

Катастрофичность сценария усугубляется из-за природных факторов. В странах Восточной Африки, Аравийского полуострова и Южной Азии продолжает бушевать саранча. «Нашествие насекомых, разорив посевы пшеницы, кукурузы, хлопка и прочих культур, уже сейчас угрожает голодом 19 млн. человек от Кении и Уганды до Индии и Пакистана. При этом, по прогнозам ООН к середине 2020 года текущее количество саранчи (18 роев по 50 млрд. особей в каждом, или всего около 900 млрд. насекомых) увеличится в 500 раз, и ее жертвами могут стать новые регионы Азии и Африки», — пишет Олжас Тулеуов.

В то же время в Индии и Таиланде из-за длительной засухи ухудшаются виды на урожай сахарного тростника, при том, что крупнейший импортер сахара в мире как Индонезия усиливает импортный спрос. В этой связи уже по итогам февраля 2020 года мировые цены на сахар достигли пика с мая 2017 года.

«Таким образом, принимая во внимание выше представленные факторы, несложно прийти в выводу, что сейчас мир находится на пороге острого и длительного инфляционного бума на продовольственные товары, что дополнительно может усиливаться трудностями в поставках и логистике и стихийным спросом населения, возникающие из-за повсеместного коронавирусного карантина», — резюмирует экономист.

Он напоминает, что предыдущий рекордный рост годовой инфляции в Казахстане в 20,1% (июль 2008 года) был как раз связан с существенным повышением продовольственной инфляции в мире (индекс FAO) на уровне 23%. Поэтому значительное ускорение мировой продовольственной инфляции неминуемо отразится и на росте внутренней инфляции в Казахстане.

В то же время он предостерегает власти Казахстана особенно усердствовать, административно управляя ценами. Поскольку бизнес, столкнувшийся с сокращением складских запасов и увеличением цены поставок, просто не сможет существовать – ему легче тривиально уйти с рынка до лучших времен.

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