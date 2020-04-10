КНБ и СЭР поручено выявлять «саботажников» на рынке дизтоплива Казахстана

Нур-Султан. 10 апреля. КазТАГ – Выявлять «саботажников» на рынке дизтоплива Казахстана поручил президент РК Касым-Жомарт Токаев комитету национальной безопасности (КНБ) и службе экономических расследований (СЭР).

«Есть нарекания к качеству дизельного топлива. Фермеры приводят факты, когда из-за низкого качества топлива выходит из строя дорогостоящая сельхозтехника. В этой связи министерству энергетики и акимам необходимо взять на контроль обеспечение не только объемов, но и качества ГСМ. По сути, поставка некачественной ГСМ – это прямой ущерб не только экономике, но и национальной безопасности страны. (…) Эти и другие подобные действия со стороны саботажников должны фиксироваться правоохранительными органами, потенциальные преступники – привлекаться к ответственности по закону», — цитирует пресс-служба Акорды Токаева с заседания государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения (ЧП) в пятницу.

Выявлять «саботажников» президент поручил КНБ и СЭР.

«Комитету национальной безопасности, службе экономических расследований минфина следует выявить компании и физические лица, которые поставляют некачественные ГСМ. Это прямое покушение на безопасность страны, подрыв ее экономического потенциала», — подчеркнул Токаев.