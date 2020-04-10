Коронавирус «заразил» евразийскую интеграцию 10.04.2020 16:00 Владислав ЮРИЦЫН Жизнь 35 0 Политолог Эдуард Полетаев о проблеме разрыва связей в ЕАЭС Похожие материалы: Восемь пунктов забора начнут экспресс-тестирование на коронавирус в Алматы Токаев поздравил сотрудников двух медцентров РК с разработкой тест-систем на коронавирус Врачей общей практики массово готовят диагностировать и лечить коронавирус в РК В Алматы назвали категории имеющих право на прохождение экспресс-тестов на коронавирус Коронавирус срывает маску с системы здравоохранения