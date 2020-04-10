Родившийся от заболевшей коронавирусом в Кызылорде младенец здоров – облздрав

Кызылорда. 10 апреля. КазТАГ — Родившийся от заболевшей коронавирусом в Кызылорде младенец здоров, сообщает оперативный штаб госкомиссии.

«9 апреля зараженная коронавирусом женщина родила ребенка. У новорожденного анализ на Covid-19 отрицательный», — сообщил руководитель управления здравоохранения (УЗ) Кызылординской области Жаксылык Абдусаметов в пятницу.

Как сообщается, результаты тестов ребенка, которого родила жительница Кызылорды с коронавирусом, показали, что инфекции в организме новорожденного нет.

«Всего в Кызылординской области зарегистрировано 104 инфицированных КВИ. Четверо были выявлены сегодня», — резюмируется в сообщении.