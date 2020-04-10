Нур-Султан. 10 апреля. КазТАГ – Тулкин Ташимов. С инициативой приглашения китайских экспертов выступил Казахстан, сообщила директор департамента общественного здоровья МЗ РК Магрипа Ембергенова.

«Изучается опыт других стран по борьбе с данной инфекцией. Итогом телефонного разговора от 24 марта текущего года главы государства Касым-Жомарта Токаева с председателем КНР Си Цзиньпином стала договоренность о всесторонней поддержке Казахстана со стороны КНР. В целях реализации данной договоренности казахстанской стороной была выдвинута инициатива о направлении в Казахстан из КНР группы экспертов для поддержки наших медиков в целях борьбы с коронавирусной инфекцией», — сказала Ембергенова на брифинге об обмене опытом с врачами из КНР в пятницу.

Она отметила, что китайской стороной данная инициатива была поддержана.

«И министерствами иностранных дел, здравоохранения и внутренних дел был проработан вопрос визита делегации КНР в Казахстан», — подчеркнула Ембергенова.