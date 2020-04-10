Токаев заявил о проблемах обратной связи между властью и гражданами Казахстана

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Нур-Султан. 10 апреля. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения (ЧП) заявил о проблемах обратной связи между властью и гражданами Казахстана.

«Кризисная ситуация, а также наш оперативный ответ на нее выявили необходимость усовершенствования деятельности ведомств, а также усиления координации между центром и регионами. Нам следует обратить внимание и на проблемы коммуникаций, обратной связи между властными структурами и гражданами страны. Это лишь один из уроков кризиса. Таких уроков немало», — сказал Токаев в пятницу.

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