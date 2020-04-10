В минздраве РК не видят противоречия между приказом МЗ и поручением президента о надбавках

Нур-Султан. 10 апреля. КазТАГ – Владимир Радионов. Не видит противоречий между приказом министерства здравоохранения (МЗ) и поручением президента РК о надбавках врачам ответственный секретарь МЗ РК Ботагоз Жакселекова.

«Приказ министра издан, размеры надбавок, три группы риска, порядок формирования списков, как работают комиссии, как утверждается, какой категории положены те или иные размеры — все в приказе есть», — сказала Жакселекова на брифинге в пятницу, отвечая на вопрос, почему президент РК назвал конкретные суммы надбавок медработникам, а в приказе минздрава этих сумм нет.

Говоря о суммах, она акцентировала внимание на том, что суммы в приказе нефиксированные потому, что они высчитываются пропорционально отработанному времени.

«Повторюсь, это справедливый подход, иначе это вызвало бы негодование медработников, которые отработали полный месяц и получили точно такую же надбавку, как и их коллега, который отработал один или два дня», — резюмировала Жакселекова.