Нур-Султан. 11 апреля. КазТАГ – Фонды Alibaba и Джека Ма передали Казахстану медицинские средства защиты, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел (МИД) РК.

«10 апреля 2020 года, при содействии Посольства Казахстана в Китае, в Алматы прибыли медицинские средства защиты от Фондов Джека Ма и Alibaba из г.Шицзячжуан (провинция Хэбэй). Груз объемом более 4,5 тонн включает в себя 500 тыс. медицинских масок, 5 тыс. защитных костюмов, 50 тыс. медицинских перчаток, а также бесконтактные термометры», — говорится в сообщении в субботу.

Кроме того, по информации ведомства, в ближайшие дни фондами планируется направление в Казахстан экспресс-тестов на СOVID-19 и аппаратов искусственной вентиляции легких.