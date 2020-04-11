Нур-Султан. 11 апреля. КазТАГ – Лишь на юге и юго-востоке Казахстана местами пройдут дожди с грозами в субботу, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«На большую часть территории Казахстана будет оказывать влияние обширный антициклон, с которым ожидается погода без осадков. Лишь юг и юго-восток республики будут под влиянием Южного циклона, здесь местами пройдут дожди с грозами, усилится ветер. Местами по республике ожидается туман», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 метров в секунду. Температура днем +11+13, ночью 0-2.

В Алматы облачно переменная облачность, без осадков, ночью туман. Температура днем +13+15, ночью 0+2.

В Шымкенте переменная облачность, утром и днем дождь. Ветер восточный 8-13 метров в секунду. Температура днем +18+20, ночью +3+5.

В Жамбылской области ожидается дождь с грозой, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +17+22, ночью 0+5.

В Туркестанской области дождь, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +18+23, ночью +3+8.

В Костанайской области без осадков, местами туман. Днем +8+13, ночью -2+3.

В Алматинской области днем без осадков, туман, днем в районе Жаланашколя усиление ветра 15-20 метров в секунду, ночью возможен снег. Днем +13+18, ночью -1+4.

В Акмолинской области небольшой без осадков, туман. Днем +9+14, ночью 0-5.

В Северо-Казахстанской области без осадков, местами туман. Днем +10+15, ночью -1-6.

В Павлодарской области без осадков. Днем +10+15, ночью 0-5.

В Карагандинской области днем без осадков, местами туман. Днем +10+15 (на юге +18), ночью -4+1 (на юге +5).

В Актюбинской области небольшой дождь. Днем +10+15, ночью 0+5.

В Западно-Казахстанской области без осадков. Днем +10+15, ночью +1+6.

В Атырауской области без осадков. Днем +12+17, ночью +1+6.

В Мангистауской области без осадков. Днем +10+15, ночью +3+8.

В Кызылординской области без осадков, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +18+23, ночью 0+5.

В Восточно-Казахстанской области осадков не ожидается, туман. Днем +7+12, ночью 0-5.

«В ближайшие трое суток на большинстве рек Карагандинской, Акмолинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областей будет наблюдаться колебание уровни воды, на отдельных реках ожидаются ослабление ледовых явлений и дальнейшие подъемы уровней воды, разливы и подтопления. На горных реках юга, юго-востока и востока республики ожидаются колебания уровней воды», — предупредили синоптики.