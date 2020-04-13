Не имевшим доходов до ЧП казахстанцам отказали в пособии в размере 42500 тенге

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Нур-Султан. 13 апреля. КазТАГ – Владимир Радионов. Казахстанцы, не имевшие доходов до чрезвычайного положения (ЧП), не имеют права пособия в размере Т42,5 тыс., сообщил министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов

«Пособие предусмотрено для тех, кто работали – официально, неофициально – и потеряли доход в связи с ЧП», — сказал Нурымбетов на брифинге в понедельник.

По его словам, претенденты на 42 500 тенге для себя должны решить, зарабатывали ли они какие-то деньги до ЧП.

«Если вы зарабатывали и этих денег решились – вы на правильном пути, это как раз для вас и предназначено, поэтому вы можете подать заявление. Когда вы заходите на портал, там вы еще раз подтверждаете, что потеряли доход и несете ответственность за это. Если же вы до ЧП не работали и не зарабатывали никаких денег – то эта выплата для вас не предусмотрена», — заявил Нурымбетов.

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