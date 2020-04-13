Объем биржевых торгов долларом в марте вырос в 1,6 раза – Нацбанк РК

Алматы. 13 апреля. КазТАГ – Валентина Владимирская. Объем торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) долларом в марте 2020 года превысил февральский объем в 1,6, январский – в 1,5 раза, декабрьский – в 1,4 раза, сообщил Национальный банк.

В марте на KASE продано $3,455 млрд – в 1,6 раза больше, чем месяцем ранее, несмотря на высокую стоимость валюты, следует из отчета Нацбанка в понедельник.

Евро в марте на KASE, согласно отчету, продано в 1,7 раз меньше, чем в феврале – 2,12 млрд, российских рублей– в 12 раз больше, чем в феврале – 4,8 млрд, китайских юаней – в 2,3 раза больше – 43,5 млн.

Биржевые средневзвешенные обменные курсы на конец марта составили: Т447,67/$1, Т487/1 евро, Т5,68/1 рубль и Т63,1/1 юань.