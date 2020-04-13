Вспышка коронавируса привлекла большое внимание к опасным планам мировой элиты, включая финансирование исследований новых видов биологического оружия под видом гуманистических забот

Издание United World International опубликовало статью под названием «Is COVID-19 an American bioweapon?» — «Является ли COVID-19 американским биологическим оружием?».

В предисловии к ней говорится так: «По данным американских СМИ, COVID-19 взял начало в Китае и «оказался быстро распространен по всему миру авиапассажирами с высокой температурой». В Соединенных Штатах он был впервые обнаружен в Чикаго, а через 47 дней Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире».

Далее уже в самой статье излагается следующее: «Согласно результатам некоторых опытов моделирования быстроты распространения вируса, подвергнутся заражению им 110 миллионов американцев, следствие чего 7,7 миллиона из них будут госпитализированы и 586 тысяч погибнут. Министерство здравоохранения и социальные службы США отрабатывали подготовку к чему-то похожему на нынешнюю эпидемию коронавируса.

Учения проводились под кодовым названием «Багровое заражение».

Китайская Global Times (газета, близкая к Центральному комитету Коммунистической партии Китая) попросила США предоставить больше информации о деятельности биохимической лаборатории в Форт-Детрике (Walter Reed Army Institute of Research или WRAIR — Армейский научно-исследовательский институт имени Уолтера Рида или АНИИУР) с июля 2019 года. В репортажах высказывалось предположение, что при отсутствии проводимой на периодической основе переподготовки сотрудников в биологически-контрольных лабораториях вирус мог быть выпущен по небрежности.

Телеканал US One America News Network (OANN) сослался на мнение Грега Рубини, эксперта по разведке США, который сказал, что вирус «был генетически модифицирован как биологическое оружие в лаборатории BSL-3 (Biosafety level 3 – Биологическая безопасность 3-уровня) Университета Северной Каролины».

По его словам, «глубинное государство» распространило вирус из Северной Каролины в Китае, Италии и США в рамках заговора по «уничтожению экономики Трампа».

Грег Рубини заявляет, что доктор Энтони Фаучи, глава Национального института аллергии и инфекционных заболеваний, был причастен к появлению коронавируса.

Согласно данным источников издания United World International в занимающихся изучением COVID-19 медицинских структурах, специфические особенности нового коронавируса (быстрая мутация, постепенное ослабление и так далее) свидетельствуют о том, что он является синтетическим вирусом, созданным в лаборатории. У перенесших связанную с ним болезнь лиц возникают проблемы с легкими (фиброз), и геном в дальнейшем может вызвать рак. Так что реальная опасность выживших людей ожидает впереди.

Теоретически новый коронавирус вполне подходит для рассмотрения в качестве биологического оружия. COVID-19 является респираторным вирусом, то есть он эффективно распространяется. Имеет длительный инкубационный период. COVID-19 берет на себя контроль над начальными этапами инфекции. В эту пору он может подавить иммунный ответ организма.

Некоторые американские и ведущие мировые СМИ, разумеется, спешат с опровержением любых аргументов, предполагающих то, что вирус был создан человеком.

Еще в 2015 году мультимиллиардер Билл Гейтс предупредил о возможности возникновения глобальной эпидемии и заявил, что страны к ней не готовы. В своем том выступлении Билл Гейтс отметил, что глобальная катастрофа будет иметь форму пандемии, а не ядерной войны.

В конце 2018 года Билл Гейтс вновь поделился с общественностью своими опасениями по поводу новой эпидемии и даже назвал Китай в качестве источника ее появления. Миллиардер также предположил, что китайский вирус убьет около 33 миллионов человек.

Гейтс известен как сторонник сокращения численности народонаселения в мире. Ранее исследователи обнаружили наличие связи между Фондом Билла и Мелинды Гейтс и Британским институтом Пирбрайта, который в 2015 году подал заявку на регистрацию лекарства от живого коронавируса, который был подтвержден в 2018 году.

Вспышка коронавируса привлекла большое внимание к опасным планам мировой элиты, включая финансирование исследований новых видов биологического оружия под видом гуманистических забот».

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