Является ли COVID-19 американским биологическим оружием?

За рубежом 201 0
Вспышка коронавируса привлекла большое внимание к опасным планам мировой элиты, включая финансирование исследований новых видов биологического оружия под видом гуманистических забот

Издание United World International опубликовало статью под названием «Is COVID-19 an American bioweapon?» — «Является ли COVID-19 американским биологическим оружием?».

В предисловии к ней говорится так: «По данным американских СМИ, COVID-19 взял начало в Китае и «оказался быстро распространен по всему миру авиапассажирами с высокой температурой». В Соединенных Штатах он был впервые обнаружен в Чикаго, а через 47 дней Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире».

Далее уже в самой статье излагается следующее: «Согласно результатам некоторых опытов моделирования быстроты распространения вируса, подвергнутся заражению им 110 миллионов американцев, следствие чего 7,7 миллиона из них будут госпитализированы и 586 тысяч погибнут. Министерство здравоохранения и социальные службы США отрабатывали подготовку к чему-то похожему на нынешнюю эпидемию коронавируса.

Учения проводились под кодовым названием «Багровое заражение».

Китайская Global Times (газета, близкая к Центральному комитету Коммунистической партии Китая) попросила США предоставить больше информации о деятельности биохимической лаборатории в Форт-Детрике (Walter Reed Army Institute of Research или WRAIR — Армейский научно-исследовательский институт имени Уолтера Рида или АНИИУР) с июля 2019 года. В репортажах высказывалось предположение, что при отсутствии проводимой на периодической основе переподготовки сотрудников в биологически-контрольных лабораториях вирус мог быть выпущен по небрежности.

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Телеканал US One America News Network (OANN) сослался на мнение Грега Рубини, эксперта по разведке США, который сказал, что вирус «был генетически модифицирован как биологическое оружие в лаборатории BSL-3 (Biosafety level 3 – Биологическая безопасность 3-уровня) Университета Северной Каролины».

По его словам, «глубинное государство» распространило вирус из Северной Каролины в Китае, Италии и США в рамках заговора по «уничтожению экономики Трампа».

Грег Рубини заявляет, что доктор Энтони Фаучи, глава Национального института аллергии и инфекционных заболеваний, был причастен к появлению коронавируса.

Согласно данным источников издания United World International в занимающихся изучением COVID-19 медицинских структурах, специфические особенности нового коронавируса (быстрая мутация, постепенное ослабление и так далее) свидетельствуют о том, что он является синтетическим вирусом, созданным в лаборатории. У перенесших связанную с ним болезнь лиц возникают проблемы с легкими (фиброз), и геном в дальнейшем может вызвать рак. Так что реальная опасность выживших людей ожидает впереди.

Теоретически новый коронавирус вполне подходит для рассмотрения в качестве биологического оружия. COVID-19 является респираторным вирусом, то есть он эффективно распространяется. Имеет длительный инкубационный период. COVID-19 берет на себя контроль над начальными этапами инфекции. В эту пору он может подавить иммунный ответ организма.

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Некоторые американские и ведущие мировые СМИ, разумеется, спешат с опровержением любых аргументов, предполагающих то, что вирус был создан человеком.

Еще в 2015 году мультимиллиардер Билл Гейтс предупредил о возможности возникновения глобальной эпидемии и заявил, что страны к ней не готовы. В своем том выступлении Билл Гейтс отметил, что глобальная катастрофа будет иметь форму пандемии, а не ядерной войны.

В конце 2018 года Билл Гейтс вновь поделился с общественностью своими опасениями по поводу новой эпидемии и даже назвал Китай в качестве источника ее появления. Миллиардер также предположил, что китайский вирус убьет около 33 миллионов человек.

Гейтс известен как сторонник сокращения численности народонаселения в мире. Ранее исследователи обнаружили наличие связи между Фондом Билла и Мелинды Гейтс и Британским институтом Пирбрайта, который в 2015 году подал заявку на регистрацию лекарства от живого коронавируса, который был подтвержден в 2018 году.

Вспышка коронавируса привлекла большое внимание к опасным планам мировой элиты, включая финансирование исследований новых видов биологического оружия под видом гуманистических забот».

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