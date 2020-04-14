Более 117 млн детей в мире могут пропустить вакцинацию против кори из-за COVID-19 – ООН

Алматы. 14 апреля. КазТАГ — Более 117 млн детей в мире могут пропустить вакцинацию против кори из-за пандемии COVID-19, сообщается на сайте «Новости ООН».

«Сейчас, когда страны во всем мире сосредоточились на борьбе с пандемией COVID-19, возникает опасность того, что более 117 млн детей могут пропустить вакцинацию против кори. Об этом во вторник в Женеве предупредили два агентства ООН», — говорится в сообщении во вторник.

Как сообщается, из-за коронавируса кампании по вакцинации против кори были уже отложены в 24 странах мира, в том числе в Казахстане, Кыргызстане, Украине и Узбекистане.

«Они будут отменены еще в 13 странах. В этой связи Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) совместно с другими партнерами в области здравоохранения выступили с заявлением в поддержку «Инициативы по борьбе против кори и краснухи» – глобального партнерского объединения, учрежденного обоими агентствами ООН совместно с Американским Красным Крестом, Центром США по контролю над болезнями», — следует из сообщения.

Выразив обеспокоенность тем, что миллионы детей в 37 странах могут пропустить вакцинацию, в ООН напомнили о новых руководящих принципах ВОЗ по оказанию помощи странам в проведении мероприятий по иммунизации во время пандемии. В этих рекомендациях главы учреждений предлагают сопоставлять риски, связанные с задержками вакцинации и с передачей коронавируса.

«В том случае, если странам придется принять непростое решение приостановить вакцинацию из-за распространения COVID-19, мы настоятельно призываем их руководство активизировать выявление непривитых детей с тем, чтобы провести их вакцинацию против кори, как только это станет возможным», — говорится в заявлении.

Его авторы подчеркнули, что защита населения и работников здравоохранения там, где существует высокая степень риска заражения коронавирусом, не должна оборачиваться снижением внимания к детям.

Авторы заявления напомнили, что в 2018 году во всем мире от кори умерли 140 тыс. человек, в основном дети.

«При этом болезнь можно легко предотвратить с помощью вакцины, которая существует уже 50 лет. Но сегодня основной помехой плановой иммунизации детей является COVID-19. Самую большую опасность сложившаяся ситуация представляет для детей в возрасте до 12 месяцев, которые чаще других умирают от осложнений, связанных с корью. Без вакцинации их риск заражения возрастает с каждым днем», — резюмируется в сообщении.