«Месяц с коронавирусом. Число заразившихся перевалило за тысячу». «Ослабление карантина в Нур-Султане и Алматы будет происходить по разному». «Разгребать последствия от этого кризиса придется 2-5 лет». «Как заражаются медработники Казахстана»

Сетевой Казахстан 14 апреля 2020г.

AZATTYQ . ORG . «Месяц с коронавирусом. 211 заболевших медиков, три смерти в одном доме престарелых» — Ровно месяц назад, 13 марта, власти Казахстана сообщили о регистрации первых случаев заражения коронавирусной инфекцией среди пассажиров прибывших из Европы рейсов. Сейчас количество инфицированных COVID-19 перевалило за тысячу. По меньшей мере 12 заразившихся скончались, причем трое из них — подопечные дома престарелых в Акмолинской области. По состоянию на 13 апреля число заразившихся перевалило за тысячу.

«Протесты в тюрьме — обман или вынужденная мера?» — Один из заключенных в Таразе объявил голодовку в знак протеста против администрации тюрьмы, а другой зашил себе рот. В комитете уголовно-исполнительной системы считают, что «злостные нарушители порядка» таким образом «пытаются вызвать общественный резонанс и добиться послабления в режиме содержания».

LITER . KZ . «Как будет сниматься карантин с городов Казахстана, рассказал Абаев» — Решением госкомиссии ряд секторов Нур-Султана и Алматы возобновят работу. Ослабление карантина в Нур-Султане и Алматы будет происходить по разному, так как все зависит от специфики развития эпидемиологической ситуации, а также особенностей структуры экономики городов. Окончательный список организаций, которые смогут возобновить работу в период карантина будет утвержден после 15 апреля. Об этом сообщил министр информации и общественного развития Даурен АБАЕВ. По словам главы ведомства, в рамках первого этапа запускаются предприятия тех секторов, где риск заражения минимальный. Для них будут подготовлены спецпротоколы по соблюдению санитарных норм, будет вестись мониторинг.

«Как пандемия скажется на рынке подержанных авто в Казахстане. Прогноз экспертов» — Сегодня, когда курс тенге заметно упал, а автопроизводители приостановили свои конвейеры, многие обращают свое внимание на вторичный рынок, который предлагает больше выбора и более гибкую амплитуду цен. Но чем выгоднее кажется сделка, тем больше рисков нарваться на «автохлам». Не стоит забывать, что введенный режим ЧП и увеличение курса доллара могут заметно поднять средние цены по рынку. Редакция Liter.kz обратилась к нескольким экспертам по подбору подержанных автомобилей, чтобы узнать у них: как в ближайшее время изменится стоимость машин и будет ли смысл вообще их покупать?

IA — CENTR . RU . Елена НОВИКОВА – «3 повода для оптимизма казахстанцев в условиях пандемии» — Я вовсе не хочу сказать, что в Казахстане все идеально. Однако последние три недели с момента объявления режима ЧП, наглядно проиллюстрировали, что в Казахстане значительно больше исходного материала для построения социально-ориентированного государства и «зеленой экономики», чем могло показаться в мирные времена. Остается только надеяться, что это осознание не исчезнет вместе вирусом, а испытания, через которые граждане вынуждены пройти изменят развитие страны к лучшему.

TIME . KZ . «Ещё раз про 42 500» — У казахстанцев не иссякают вопросы об условиях получения соцвыплаты по утере дохода во время ЧП. Могут ли на нее претендовать те, кому государство выплачивает адресную соцпомощь? Полагается ли выплата студентам, женщинам в декрете, пенсионерам и инвалидам? Можно ли подать заявку сразу на нескольких членов семьи? На эти и другие животрепещущие вопросы в ходе онлайн-брифинга в понедельник ответил министр труда и социальной защиты населения страны Биржан НУРЫМБЕТОВ. На данный момент, отметил министр, поступило 4,9 млн заявлений, но выплату назначили пока только 1 млн 779 тыс. человек на общую сумму 75,6 млрд тенге.

«Проба на скорую руку» — Минздрав скорректировал прогнозные сроки наступления пика заболеваемости коронавирусом в Казахстане. — На сегодня сделано уже 3136 экспресс-тестирований, из которых 354 на автомобильных пунктах пропуска Казахстан и 2782 – в медицинских организациях. У 64 человек результаты показали наличие антител, то есть это люди, которые переболели коронавирусом и дальше этих людей согласно утвержденным алгоритмам тестируют в наших лабораториях методом ПЦР, — объявила в понедельник председатель комитета контроля качества безопасности товаров и услуг Минздрава Людмила БЮРАБЕКОВА — Согласно прогнозам, которые нам готовят наши научные центры, пик коронавирусной инфекции мы ожидаем на конец апреля либо май, когда количество случаев будет больше 2000.

«Не в коня корм» — Тихо и незаметно в Таразском горсуде по уголовным делам огласили приговор по делу Серика ЕШЕТОВА, который с февраля 2019 года занимал должность военного прокурора южного региона Главной военной прокуратуры. Как оказалось, сразу же после назначения он нашел способ улучшить свое материальное положение, но не продержался на новой работе и двух месяцев.

KAPITAL . KZ . «Эксперт: Разгребать последствия от этого кризиса придется 2-5 лет» — Магбат СПАНОВ о степени влияния COVID-19 на Казахстан и прогнозах по экономическим показателям на этот год — У падения нет дна. У нас официальные данные по безработице не соответствуют реальности. Посадив людей на месяц дома без работы, стоит ожидать ухудшения криминальной обстановки, поскольку лишь у небольшой части населения есть накопления для того, чтобы, не работая, прожить 3-4 месяца. И 42500 тенге ситуацию не спасут. Лучше оценивать текущую ситуацию не с точки зрения того, на каком расстоянии от дна кризиса мы находимся, а сравнивать ее с ситуациями разных годов. По ВВП нам стоит стремиться к 2012 году, когда он составлял 12 тыс. долларов на душу населения.

SPUTNIKNEWS . KZ . «Приехала на свадьбу, а попала в больницу — как 82-летняя казахстанка победила коронавирус» — Жительница Алматы — 82-летняя Нурбаги КАПАСОВА — на днях выписалась из больницы после лечения от COVID-19. Кстати, Нурбаги Капасова — тот самый 100-й пациент в Казахстане, победивший коронавирус. Глава Минздрава Елжан БИРТАНОВ написал об этом на своей странице в Facebook и поблагодарил медиков.

FORBES . KZ . «Переболевшая Covid-19 алматинка: пациентов доставляют в инфекционку каждые 15-20 минут» — 13 апреля в Казахстане было зарегистрировано 138 выздоровевших, из которых 50 приходится на Алматы. В числе этих 50 счастливчиков находится и Алина ДЖАНЗАКОВА, которая переболела этим вирусом. Специально для читателей Forbes.kz она рассказала свою историю исцеления от болезни, которая парализовала весь мир.

«Отсутствие средств защиты и нарушение режима труда: как заражаются медработники Казахстана» — Число медицинских работников, заболевших коронавирусной инфекцией, в Казахстане увеличилось до 211. Об этом сообщила председатель Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения Людмила БЮРАБЕКОВА.

«Хрупкий мир: что Казахстану сулит новая сделка ОПЕК+» — Об этом рассуждает научный руководитель AERC Жаксыбек КУЛЕКЕЕВ — Выполнение сокращения добычи нефти для России и Казахстана в рамках новой сделки ОПЕК+ будет крайне сложным из-за отличающегося от арабского состава нефти многих месторождений, а также из-за суровости природно-климатических условий добычи нефти. Выполнение взятых обязательств требует консервации работы определенного количества скважин на многих месторождениях, в том числе тех, которые находятся на поздней стадии эксплуатации.

365 INFO . KZ . «Карантин не навсегда» — Президент Касым-Жомарт ТОКАЕВ в пятницу, 10 апреля, объявил, что по совету вирусологов режим ЧП в Казахстане будет продлен до конца апреля. Скорее всего, это связано с тем, что правительство доложило президенту о возможном росте случаев заражения, считает финансовый консультант Расул РЫСМАМБЕТОВ — С точки зрения экономики продление карантина, конечно, трудный шаг. Но логику правительства понять можно. Если эпидемия в стране продолжится, работать будет некому. А если карантин продлится до середины мая-июня, пострадает экономика. Поэтому президент и правительство приняли соломоново решение и начали подготовку к постепенной расконсервации после карантина. По крайней мере, я расцениваю поручение президента именно так.

KAZPRAVDA . KZ . «Герои по неволе» — Капитан Карантин, далек на патруле, танцующие полицейские, расписные защитные маски – мир борется с пандемией не только лекарствами. Вынужденное бездействие, помноженное на откровенный информационный перегруз «темой № 1», спровоцировало всплеск «креатива». Юмор, принимающий иногда несколько странные формы, стал реакцией людей на напряжение последних недель и месяцев.

VECHER . KZ . Джанибек СУЛЕЕВ – «Мы ещё не победили» — Коварный коронавирус доволен: алматинцы заметно расслабились. Но ведь карантин это не синоним понятия «каникулы»! Только одна деталь. В прошедшие выходные всего за одни сутки было зафиксировано 12 000 проехавших в общественном транспорте… детей по детским проездным абонементам! Господа, это слишком много. Это слишком безответственно со стороны родителей. Более того, из этого следует, что у таких детей, по всей видимости, недисциплинированные родители! В Facebook масса фотографий полных под завязку автобусов с людьми в медицинских масках… Отовсюду, в тех же социальных сетях, свидетельства, прямо скажем, халатного отношения к соблюдению норм карантинной жизни…

TENGRINEWS . KZ . «Запертые в четырех стенах. Кажется, у казахстанцев сдают нервы» — Представьте женщину, у нее есть маленький ребенок. В условиях карантина она, как и многие другие казахстанцы, начала работать из дома, оборудовав себе в квартире мини-офис. Но никак не может сосредоточиться, потому что ребенок постоянно плачет и не понимает, почему он не может заходить в комнату, где находится его мать. У женщины происходит эмоциональное выгорание. Это лишь одна ситуация, с которой обращаются в эти дни к казахстанским психологам.

CARAVAN . KZ . ««Дистанционное обучение — это война между учениками и учителем»: что не так с «удаленным» образованием» — Дистанционное обучение школьников до конца года – это война между учителями и учениками. Между детьми и их родителями, – социопсихолог Алтай АБЫЛГАЗИН не скрывает эмоций. – Аймагамбетов (министр образования Казахстана. – Прим. авт.) правильно сделал, что отменил удалёнку на время карантина в стране во время коронавируса. Но проблемы остались.

«Кровь, пот, переломы, разбитые головы и молчание пациентов, ждущих очереди к хирургу» — Во время погромов в Масанчи группа врачей районной больницы успела развернуть травмпункт. Айбек КАЛТАЕВ – один из двух хирургов, рассказал “КАРАВАНУ” свою версию событий, что происходило в селе. Далее рассказ от первого лица.

CAMONITOR . KZ . «Отечественный рынок жилья после карантина: только без паники!» — Пандемия коронавируса в связке с глобальным экономическим кризисом – серьезное испытание для отечественного рынка недвижимости. Уже сейчас покупатели и продавцы замерли в ожидании и даже растерянности. А что будет дальше? Ведь, если верить прогнозам экономистов, это только начало трудностей…

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