Нур-Султан. 14 апреля. КазТАГ – Штормовые предупреждения объявлены на среду в нескольких областях Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«15 апреля в Мангистауской области ожидаются днем местами пыльная буря. Ветер юго-восточный, южный, местами 17-22 метров в секунду. В Актау 15 апреля ожидаются днем пыльная буря. Ветер юго-восточный, порывы 15-20 метров в секунду», — говорится в распространенном во вторник штормовом предупреждении.

Вероятность шторма – 90-95%.

«Днем 15 апреля в Западно-Казахстанской области местами ожидаются пыльная буря, ветер юго-западный, южный местами 15-20 метров в секунду. В Уральске днем 15 апреля ожидается ветер юго-западный, южный порывы 18 метров в секунду», — добавили в «Казгидромете».

Вероятность шторма тоже составляет 90-95%.

«15 апреля в Акмолинской области местами ожидается туман. Ветер юго-западный, местами 15-20 метров в секунду. В Кокшетау 15 апреля ночью и утром ожидается туман. Ветер юго-западный, утром и днем порывы 15-20 метров в секунду», — сказано в сообщении.

Вероятность шторма оценивается в 85-90%.

«15 апреля в Костанайской области ожидается ветер юго-западный местами 15-20 метров в секунду. В Костанае днем 15 апреля ожидается ветер юго-западный порывы 18 метров в секунду», — проинформировали гидрометеорологии.

Вероятность шторма составляет 90-95%.

«Днем 15 апреля в Северо-Казахстанской области ожидается на большей части дождь. Местами гроза. Сутки 15-16 апреля местами ожидается туман. Ветер юго-западный ночью местами 15-20 метров в секунду, днем 15-20, местами порывы 25 метров в секунду. В Петропавловске днем 15 апреля ожидается гроза. Сутки 15-16 апреля ветер юго-западный 15-20 метров в секунду», — предупредили синоптики.

Вероятность шторма – 90-95%.