Нур-Султан. 14 апреля. КазТАГ – Владимир Радионов. ВВП Казахстана за I квартал 2020 года составил 2,7%, сообщил министр национальной экономики РК Руслан Даленов.

«За январь-март 2020 года рост ВВП составил 2,7%, инвестиции в основной капитал выросли на 5,1%, годовая инфляция составила 6,4%», — сказал Даленов на заседании правительства во вторник.

Он отметил, что сегодня мировая экономика находится в сложной ситуации.

«Международные финансовые институты отмечают наметившуюся глобальную рецессию и низкую деловую активность на фоне защитных мер против коронавируса. Наблюдается снижение конъюнктуры на основные сырьевые товары», — подчеркнул глава МНЭ.