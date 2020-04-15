Эффективная годовая ставка по онлайн-кредитам может достигать 700% годовых – мажилисмен

Нур-Султан. 15 апреля. КазТАГ – Мадина Алимханова. Эффективная годовая ставка по онлайн-кредитам может достигать 700% годовых, сообщил депутат мажилиса парламента РК Аманжан Жамалов.

«Гражданским кодексом РК предусмотрен прямой запрет на предоставление займов физическим лицам с годовой эффективной ставкой более 100% годовых с учетом всех комиссий. Несмотря на законодательные ограничения, компании онлайн-кредитования продолжают выдавать займы по запредельным ставкам свыше 100% годовых. Помимо вознаграждения в 100% годовых, онлайн-кредиторами под разными предлогами взимаются разные комиссии за организацию обслуживания займа, комиссия за гаранта, услуги быстрой выдачи, услуги агрегатора и др. В итоге годовая эффективная ставка может составлять от 600% до 700% годовых», — сказал Жамалов на заседании мажилиса в среду.

При этом он отметил, что в таких договорах в первую очередь гасятся оплата за услуги сторонних организаций, затраты займодателя, сумма неустойки, вознаграждение и только потом сумма основного долга.

«Это сделано для того, чтобы человек никогда не смог рассчитаться по долгам и все время оплачивал неустойки и проценты», — отметил депутат.

По его словам, в целях защиты граждан необходимо провести проверку деятельности компаний по выдаче онлайн-кредитов на предмет соблюдения законодательных требований по ограничению размера годовой эффективной ставки 100%; признать недействительными договора займов с годовой эффективной ставкой более 100% и срочно ввести предварительную учетную регистрацию организаций, предоставляющих займы физическим лицам, не дожидаясь 1 июня 2020 года.