Главврач ЦГКБ Алматы покинул пост после конфликта медиков с Молдагасимовой

Алматы. 15 апреля. КазТАГ – Главный врач Центральной городской клинической больницы (ЦГКБ) Алматы Алмаз Джувашев покинул пост после конфликта медиков с руководителем департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг (ДККБТУ) города Айзат Молдагасимовой, передает корреспондент агентства.

«Да, это правда. (…) Уволился по собственному желанию. (…) Жалко, хороший специалист», — сказали в пресс-службе управления общественного здоровья Алматы в среду корреспонденту агентства.

Напомним, ранее, говоря о заражении коронавирусом 12 медицинских работников ЦГКБ Алматы, Молдагасимова обвинила их в несоблюдении мер предосторожности. 13 апреля медработники ЦГКБ Алматы обвинили Молдагасимову в клевете и допускают, что заразились от санврачей – соответствующее обращение с просьбой о защите они направили президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.

При этом сама Молдагасимова оказалась в центре скандала после того, как прилетела 9 марта рейсом Франкфурт – Алматы, и была транзитом 1,5 часа в Германии. На ее рейсе был обнаружен зараженный коронавирусом, она была одной из контактных лиц. Однако, как сообщил известный врач, кандидат медицинских наук Каиргали Конеев, главный санврач Алматы нарушила правила соблюдать изоляцию в течении 14 дней. По его словам, Молдагасимов 10 марта вышла на работу и, будучи контактной с коронавирусом, в рабочем порядке проводила с 10 марта по 13 марта селекторные совещания, посещала больницы, другие госорганы, акимат и Нур Отан города. Позже Молдагасимова опровергла обвинения в свой адрес, что она нарушила противоэпидемические требования, утверждая, что была на домашнем карантине. Также главный санврач города назвала недостоверной информацию о том, что она уклонилась от изоляции, но ее слова уже опровергнуты протоколом мероприятия, в котором она участвовала после прибытия из-за рубежа. 12 апреля Конеев сообщил, что Молдагасимова по прилету из Европы на домашнем карантине выписала себе премию. Причем, как уточнил известный врач, глава департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Алматы за последнее время выписывала себе премии дважды, не имея на то основания.

14 апреля министр здравоохранения Елжан Биртанов опубликовал на своей странице в Facebook пространное обращение к медицинским работникам Казахстана.

«Вы спасаете людей не за деньги, не за славу, вы спасаете их потому что работа такая, потому что – никак по-другому. Я горжусь вами!» — написал Биртанов, но при этом, он почему-то до сих пор не разъяснил, почему медицинские работники во многих регионах Казахстана продолжают работать в нечеловеческих условиях, без элементарных средств индивидуальной защиты, и зачем в такое сложное время минздраву срочно понадобилось потратить $2,5 млн на PR и более Т65 млн на пропаганду здорового образа жизни.