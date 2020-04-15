Отделение терапии городской больницы № 4 в Алматы закрыли из-за пациентки с COVID-19

Алматы. 15 апреля. КазТАГ – Отделение терапии клинической городской больницы № 4 в Алматы закрыли из-за пациентки с COVID-19, сообщает пресс-служба управления здравоохранения Алматы.

«Пациентка поступила 6 апреля 2020 г. с анафилактическим шоком, у нее сразу был взят анализ на КВИ, результат получен отрицательный при повторном обследовании на КВИ получен положительный результат», — говорится в сообщении в среду.

Как уточняется, пациентка переведена в провизорный стационар в Центр фтизиопульмонологии.

«Отделение терапии, в котором она находилась по эпидемиологическим показаниям закрыто вместе с обслуживающим медперсоналом и пациентами, у всех взяты контрольные анализы на КВИ, часть анализов получены отрицательные, часть анализов в работе», — резюмируется в сообщении.