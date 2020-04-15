После скандалов из-за доплат врачам и вокруг Молдагасимовой в минздраве начата проверка

Нур-Султан. 15 апреля. КазТАГ – После скандалов из-за доплат врачам и вокруг персоны руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг (ДККБТУ) Алматы Айзат Молдагасимовой в министерстве здравоохранения начата проверка.

«В настоящее время антикоррупционной службой по Алматы рассматривается заявление заместителя руководителя городского ДККБТУ Ауезовой Э.Т. по вопросам формирования списков сотрудников, подлежащих премированию, а также распределению спонсорской помощи «Народного банка» в сумме Т33 млн. С целью выяснения указанных обстоятельств нами инициирована проверка в министерство здравоохранения Республики Казахстан», — сообщили в среду в Антикоррупционной службе, отвечая на вопрос журналиста о том, проводится ли расследование или проверка в отношении Молдагасимовой, которую обвиняли в том, что она незаконно выписала себе премию на период, в который официально не работала, а также о том, были ли выявлены факты коррупции при распределении спонсорских средств.

Ранее один из медицинских работников из Алматы сообщил МИА КазТАГ о том, что медиков в Алматы принуждают делать видео о том, что они якобы получили доплаты за борьбу с коронавирусом.

Отметим, что 14 апреля министр здравоохранения Елжан Биртанов опубликовал на своей странице в Facebook пространное обращение к медицинским работникам Казахстана.

«Вы спасаете людей не за деньги, не за славу, вы спасаете их потому что работа такая, потому что – никак по-другому. Я горжусь вами!» — написал Биртанов, но при этом, он почему-то до сих пор не разъяснил, почему медицинские работники во многих регионах Казахстана продолжают работать в нечеловеческих условиях, без элементарных средств индивидуальной защиты, почему многие до сих пор не получили обещанных доплат, и зачем в такое сложное время минздраву срочно понадобилось потратить $2,5 млн на PR и более Т65 млн на пропаганду здорового образа жизни.

Также остается открытым вопрос, почему Биртанов упорно не комментирует громкие скандалы с участием Молдагасимовой.

Напомним, ранее, говоря о заражении коронавирусом 12 медицинских работников ЦГКБ Алматы, руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг (ДККБТУ) Алматы Айзат Молдагасимова обв инила их в несоблюдении мер предосторожности. 13 апреля медработники ЦГКБ Алматы обвин или Молдагасимову в клевете и допускают, что заразились от санврачей – соответствующее обращение с просьбой о защите они направили президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву. Позже выяснилось, что после конфликта медиков с Молдагасимовой с формулировкой «по собственному желанию» был уволен главный врач ЦГКБ Алмаз Джувашев – его место занял Марат Абдуллаев. 15 апреля число зараженных коронавирусом в ЦКГБ достигло 182. Сейчас медучреждение закрыто на дезобработку. По факту массового заражения медработников ЦКГБ начато служебное расследование.

При этом сама Молдагасимова оказалась в центре скандала после того, как прилетела 9 марта рейсом Франкфурт – Алматы, и была транзитом 1,5 часа в Германии. На ее рейсе был обнаружен зараженный коронавирусом, она была одной из контактных лиц. Однако, как сообщил известный врач, кандидат медицинских наук Каиргали Конеев, главный санврач Алматы нарушила правила соблюдать изоляцию в течении 14 дней. По его словам, Молдагасимов 10 марта вышла на работу и, будучи контактной с коронавирусом, в рабочем порядке проводила с 10 марта по 13 марта селекторные совещания, посещала больницы, другие госорганы, акимат и Нур Отан города.

Позже Молдагасимова опровергла обвинения в свой адрес, что она нарушила противоэпидемические требования, утверждая, что была на домашнем карантине. Также главный санврач города назвала недостоверной информацию о том, что она уклонилась от изоляции, но ее слова уже опровергнуты протоколом мероприятия, в котором она участвовала после прибытия из-за рубежа. 12 апреля Конеев сообщил, что Молдагасимова по прилету из Европы на домашнем карантине выписала себе премию. Причем, как уточнил известный врач, глава департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Алматы за последнее время выписывала себе премии дважды, не имея на то основания.

В настоящий момент Казахстанцы вспоминают и ряд других скандалов с участием Молдагасимовой.