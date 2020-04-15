Трамп приостановил финансирование ВОЗ

Алматы. 15 апреля. КазТАГ — Президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты приостановили взносы во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), передает ТАСС.

«Сегодня я поручил администрации приостановить взносы в ВОЗ до проведения оценки роли организации в плохом управлении и сокрытии (данных) о распространении коронавируса. Все знают, что произошло. Американские налогоплательщики вносили $400-500 млн в год в бюджет ВОЗ. Для сравнения: Китай платил $40 млн», — сказал Трамп на брифинге в Белом доме во вторник.

По его словам, «США, как главный спонсор организации, должны настоять на том, чтобы ВОЗ понесла всю ответственность».

«Одним из самых опасных решений была критика введенного США запрета на авиасообщение с Китаем и другими странами. К счастью, я не прислушался к их (ВТО) рекомендациям и отложил перелеты, тем самым спас тысячи и тысячи жизней (…). Посмотрите на другие страны, в частности Европы, которые последовали рекомендациям ВОЗ и оставили границы открытыми», — подчеркнул президент США.

Он добавил, что Вашингтон добивается реформирования ВОЗ и намерен обсудить с другими странами, как использовать американские средства, предоставлявшиеся этой организации.

«Мы продолжим взаимодействовать с ВОЗ, чтобы понять, может ли она осуществить значительные реформы (…). Вся помощь, которую мы направляем, будет обсуждаться (…) с очень влиятельными группами (…). И мы будем обсуждать с другими странами и партнерами в области здравоохранения, что нам делать со всеми этими деньгами, которые идут в ВОЗ», — сказал Трамп, за несколько минут до этого объявив о том, что США приостанавливают взносы в бюджет ВОЗ.

Американский лидер добавил, что, «возможно, ВОЗ будет реформироваться, возможно, нет».

Трампа спросили, почему ему кажется правильным принимать решение о приостановке финансирования ВОЗ именно сейчас, в разгар пандемии.

«Мы будем вести дела со странами и лидерами со всего мира. Мы тратим $500 млн в год, (…) гораздо больше, чем кто-либо еще, включая Китай (…). У нас были проблемы с ними в течение многих лет (…). Мы рассчитываем, что период (оценки займет) от 60 до 90 дней, мы очень тщательно изучаем (…). Но это должно было быть сделано еще предыдущими администрациями очень давно», — сказал на это Трамп.

Он отметил, что США могут взять эти деньги, которые шли в ВОЗ, «и направить их в области, где это необходимо»

Президент США обвинил ВОЗ в том, что из-за ее неверных оценок и рекомендаций новым коронавирусом в мире заразилось в 20 раз больше человек, чем могли бы.

«Одним из наиболее опасных и нанесших большой ущерб решений ВОЗ было ее катастрофическое решение противиться введению ограничений на въезд из Китая и других стран. Они очень сильно противились тому, что мы сделали. К счастью, меня они не убедили, и я приостановил въезд из Китая, чем спас невероятное количество жизней, тысячи и тысячи людей умерли бы», — уверен Трамп.

По его утверждению, специалисты ВОЗ доверились информации китайских властей и сообщали, что вирус не передается от человека к человеку.

«Они говорили нам, что необходимости в запретах на передвижение нет, когда мы ввели запрет на въезд. (…) Из-за того, что ВОЗ полагалась на раскрываемую Китаем информацию, количество случаев заболевания в мире, вероятно, увеличилось в 20 раз, может, и намного больше», — убежден глава Белого дома.

По его мнению, «если бы другие страны тоже приостановили въезд из Китая, несчетное количество жизней было бы спасено».

«Вместо этого посмотрите, что происходит в остальном мире, в некоторых частях Европы. Другие страны и регионы, которые последовали рекомендациям ВОЗ, оставили свои границы открытыми для Китая, и это ускорило распространение пандемии по всему миру. (…) Решение других крупных стран не закрывать границы было одной из самых серьезных трагедий и упущенных возможностей на ранних этапах. Совершая нападки в отношении ограничений на передвижение, ВОЗ ставила политическую корректность выше спасения жизней», — заявил Трамп.