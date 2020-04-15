В Актобе закроют на карантин супермаркет, куда часто ходила одна из заболевших COVID-19

Актобе. 15 апреля. КазТАГ – В Актобе закроют на карантин супермаркет, куда часто ходила одна из заболевших коронавирусом, передает КазТАГ.

«Сейчас выносится постановление на закрытие супермаркета на карантин, куда часто ходила одна из заболевших КВИ (коронавирусной инфекцией – КазТАГ), работники уходят на домашний карантин», — сообщила руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Актюбинской области Нурсулу Беркимбаева в ходе прямого эфира в среду.

По ее словам, 14 апреля получен положительный результат у одной из контактных на КВИ – женщины 1949 года рождения, утром 15 апреля у второго человека – мужчины 1945 года рождения.

На сегодняшний день в регионе зарегистрировано 13 случаев КВИ, двое выписаны.

«Оба больных контактировали с заболевшим, выявленным 2 апреля. При проведении эпидемиологического расследования он скрыл данные контакты. В этой связи готовятся материалы для передачи в департамент полиции для привлечения его к уголовной ответственности, согласно статье 305 (сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей) УК РК, которая влечет административный арест или лишение свободы до двух лет», — отметила главный санитарный врач.

В случае смерти зараженных им людей, ему грозит лишение свободы от пяти до 10 лет.

«Это привело к тому, что кроме его супруги и ребенка им были заражены еще двое. По результатам отработки списка его контактов на карантин была закрыта частная клиника, куда он обратился, все медработники находятся под наблюдением. Одна из зарегистрированных больных часто посещала супермаркет по улице Бр. Жубановых. Сейчас выносится постановление на закрытие данного магазина на карантин, работники уходят на домашний карантин, только после получения отрицательных анализов будет рассмотрен вопрос о его открытии», — добавила Беркимбаева.

Подъезд, где проживали заболевшие, полностью закрыт, шестеро контактировавших с ними изолированы в карантинный центр.