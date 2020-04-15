Алматы. 15 апреля. КазТАГ – В Алматы жильцам оцепленного дома запретили выводить собак в туалет, сообщили жильцы.

«Сегодня оцепили весь наш подъезд, потому что обнаружили очаг коронавируса в нашем доме. Теперь нас не пускают в магазин, но это нормальные процедуры. Но что меня задело больше всего – не пускают гулять с собакой. А собака наша просится три раза в день, она не приучена ходить в туалет дома. Я не знаю, что делать. Участковые запретили, акимат запретил. В Департаменте полиции сказали, что все правильно и пусть собаки дома ходят в туалет все эти 14 дней. Не могу дозвониться ни в какие инстанции. Пожалуйста, сделайте исключение для собачников!» — сообщила жительница дома в мкр. Мамыр-1 журналист Анель Утегенова.

По словам девушки, в их подъезде проживают несколько собак.

По мнению главного кинолога Республиканской Ассоциации «Кансонар» Инны Назаренко запрет выводить собак в туалет может плохо отразиться на здоровье животных.

«Конечно, это стресс для животного. Вопрос стоит не о том, чтобы выглулять собаку, чтобы она нагулялась и потом спала, отдыхала. Здесь вопрос стоит, чтобы животное не терпело, потому что оно понимает, что туалет только за пределами дома. На территории, где собака спит и ест, она гадить не будет. Даже если есть открытый незастекленный балкон, собака там не будет гадить. Собаки будут крутиться, вертеться, скулить, будут неспокойными. Они могут и лай поднимать, это неудобно и для других жильцов этого подъезда. Мелкие породы собак могут сходить и на пеленку, но если они к этому приучены. Если там немецкие овчарки, доберманы, боксеры и другие крупные породы, они могут терпеть долго. Но здоровье животных может пошатнуться», — сказала она.

По ее словам, необходимо также учитывать особенности физиологии животных.

«Это минимально хотя бы два раза в день – утром и вечером, если животное является взрослым. Если же это щенки, то есть молодые собаки, конечно, их нужно еще чаще выводить. У самцов и самок тоже есть различия в этом плане. Самка может сразу весь мочевой пузырь опустошить, а у самцов совсем по-другому. Чтобы опустошить мочевый пузырь, им нужно около 7 меток за прогулку сделать», — отметила Назаренко.

По мнению Назаренко, было бы разумно выделить небольшой участок перед домом для выгула собак, в противном случае туалетом для животных станет подъезд дома.

«Можно выделить хотя бы какой-то палисадник возле дома, при условии, что владелец будет за ней убирать. Туалетом для животных станет подъезд. А это помимо вируса еще и вонь в подъезде поднимется. Поэтому нужно как-то донести до того же участкового, что может произойти», — пояснила Назаренко.

Ранее одна из пользователей Facebook сообщила, что после того, как их дом был оцеплен из-за коронавируса, им разрешили выгуливать собак на небольшом огороженном участке возле дома только через трое суток, и все эти трое суток собака не ходила в туалет. После того, как ограниченные прогулки были разрешены, собака надышалась дезинфицирующего раствора, которым было обработано место для выгула, и получила отравление.

Напомним, 19 марта 2020 года был оцелен ЖК «Сункар» по ул.Зенкова, 59. Вскоре было оцеплено еще несколько домов, признанных очагами коронавируса. При этом жильцам разрешалось выходить во двор дома и принимать передачи через выставленные ограждения.