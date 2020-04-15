В BI Group переложили на власти ответственность за нарушения при стройке больницы в Алматы

Алматы. 15 апреля. КазТАГ – PR-директор компании BI Group Юрий Дорохов переложил на власти ответственность за нарушения при строительстве инфекционной больницы для больных коронавирусом в Алматы.

«По поводу документов и норм – целиком с тобой согласен. Тем более, сам неровно дышу к истории в целом и курганам в частности. Много раз выезжал на них, с детьми в том числе. Когда КазТАГ написали, что прямо на некрополе строим, я пипец расстроился. Но оказалось, все не так плохо. Хотя, возможно, тоже нехорошо. Я же не спорю. Просто вопросы к тем, кто землю выделил и сказал приступать к строительству немедленно…» — написал Дорохов в среду на своей странице в социальной сети, комментируя мнение историка и археолога Мираса Нурмухамбетова о том, что при строительстве объекта были допущены грубые нарушения.

Напомним, 3 апреля в правительстве Казахстана сообщили, что по предложению министерства здравоохранения принято решение о строительстве трех инфекционных больниц из быстро возводимых конструкций в городах Нур-Султан, Алматы и Шымкент. Позже выяснилось, что возведением объектов займется компания BI Group, а стоимость строительства оценивается в Т14,8 млрд. Также стало известно, что BI Group начала подготовку к проекту еще до того, как был объявлен тендер. 9 апреля председатель совета директоров сети клиник «Сункар» Куаныш Керимкулов сообщил агентству, что по его расчетам, одно койко-место в указанных больницах обойдется государству в сумму порядка Т20 млн. Решение строить три больницы на фоне кризиса вызвало возмущение среди казахстанцев, многие считают, что дешевле будет оборудовать в госпитали пустующие в период ЧП здания. 10 апреля глава департамента инвестиционной политики минздрава Аслан Кинаятов, отвечая на вопросы корреспондента МИА КазТАГ, сообщил, что BI Group строит быстровозводимые больницы в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте без проектно-сметной документации (ПСД) и договоров. Тогда же стало известно, что стоимость этих трех строящихся в рамках чрезвычайного положения (ЧП) больниц в Казахстане может вырасти до Т18 млрд.

Как честно признался 13 апреля представитель компании Юрий Дорохов, строительство больниц позволило загрузить построенные мощности завода BI Group, «хотя на полную завод еще не готов», при этом, он же выразил надежду, что именно для борьбы с коронавирусом указанные больницы не понадобятся.

Также Дорохов оставил комментарий под видео мультимедийного портала Silk Road на странице МИА КазТАГ в социальной сети, в котором утверждает, что стройка больницы в Алматы не затрагивает территорию сакских курганов, тогда как ученые прямо говорят о том, что строительство ведется на территории уникального памятника раннего железного века без соответствующего согласования с археологами.

14 апреля МИА КазТАГ подсчитало, что 1 кв.м «дешевой» больницы компании BI Group составит около Т1 млн, что в разы выше среднерыночной стоимости.

Также 14 апреля еще один историк – кандидат исторических наук Нурлан Атыгаев заявил о нарушениях при строительстве быстро возводимой больницы компанией BI Group в Алматы. В тот же день историк и археолог Мирас Нурмухамбетов, сын известного казахстанского ученого Бекмуханбета Нурмухамбетова, нашедшего в 1970 году легендарного Золотого Человека, прямо заявил, что акимат Алматы и компания BI Group в случае со строительством быстровозводимой больницы нарушили закон.

15 апреля депутаты мажилиса заявили о том, что объекты, которые предусматривают многочисленные посещения и постоянное пребывание людей, должны иметь ПСД.