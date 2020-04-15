Величина прожиточного минимума в Казахстане в марте повысилась против февраля на 1,5%

Нур-Султан. 16 апреля. КазТАГ – Валентина Владимирская. Величина прожиточного минимума (ВПМ) в Казахстане в январе составила Т30 731, сообщила пресс-служба комитета по статистике министерства национальной экономики.

«Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения, рассчитанная исходя из минимальных норм потребления основных продуктов питания, в марте 2020 года относительно предыдущего месяца увеличилась на 1,5%», — говорится в сообщении МНЭ.

Согласно статданным, в структуре ВПМ доля расходов на приобретение продовольственных товаров выросла на 1,5%, до Т16 902 и составила 55%, непродовольственных товаров и услуг – на 1,5%, до Т13 829 и составила 45%.