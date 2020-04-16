406 тыс. одноразовых масок нелегально пытались вывезти из Казахстана в Россию

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Алматы. 16 апреля. КазТАГ – 406 тыс. одноразовых масок нелегально пытались вывезти из Казахстана в Россию, сообщает портал «Мой город».

«Фура с нелегальным грузом была задержана 15 апреля в 20.00 на посту «Сырым». Был задержан гражданин Казахстана, следовавший в Россию. При досмотре обнаружены одноразовые маски в количестве 406 тыс. штук. Предварительная стоимость — Т36,1 млн», — рассказал заместитель командира войсковой части 2029 пограничной службы КНБ РК Аскар Казбеков в четверг.

Как уточняется, груз был задержан по причине запрета вывоза лекарственных средств и медицинских изделий с территории РК.

«Дело передано в департамент экономических расследований Западно-Казахстанской области», — резюмируется в сообщении.

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