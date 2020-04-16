Нур-Султан. 16 апреля. КазТАГ – Четыре квартала взяли в оцепление в Нур-Султане из-за коронавируса, сообщает пресс-служба акима столицы.
«Постановлением главного государственного санврача столицы Саркыт Бейсеновой в квадрате улиц Абылайхана-Рыскулбекова-
Отмечается, что жителям данных домов запрещается выходить из дома, за исключением в близлежащие продмагазины, лекарства с заказом на дом.
«Силами военных на участке проводится масштабная работа по дезинфекции. Данный участок был взят на карантин в силу того, что за короткий промежуток времени пациенты, у которых диагностировали коронавирус, проживали в квадрате улиц Абылайхана-Рыскулбекова-