Нур-Султан. 16 апреля. КазТАГ – Четыре квартала взяли в оцепление в Нур-Султане из-за коронавируса, сообщает пресс-служба акима столицы.

«Постановлением главного государственного санврача столицы Саркыт Бейсеновой в квадрате улиц Абылайхана-Рыскулбекова- Мусрепова-Мустафина введены ограничительные мероприятия. По периметру установлены ограждающие знаки, дежурят полицейские. Девять домов данного участка взяты на карантин: ул. Мусрепова 4, 7, 7/1, ул. Рыскулбекова 4/1, 4/3, 16/1, 8а, ул. Мустафина 21, 21/5», — говорится в сообщении в четверг.

Отмечается, что жителям данных домов запрещается выходить из дома, за исключением в близлежащие продмагазины, лекарства с заказом на дом.

«Силами военных на участке проводится масштабная работа по дезинфекции. Данный участок был взят на карантин в силу того, что за короткий промежуток времени пациенты, у которых диагностировали коронавирус, проживали в квадрате улиц Абылайхана-Рыскулбекова- Мусрепова-Мустафина», — сообщили в горакимате.